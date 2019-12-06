Эксперты предсказывают будущее развития малого бизнеса

У малого бизнеса усилился пессимизм в отношении как текущей ситуации в экономике, так и по ситуации в собственной компании. Более негативно малый бизнес был настроен только в кризисном 2015 году, следует из исследования «Пульс малого бизнеса», проведенного «Альфа-Банком».

Так, 86 % респондентов считают, что текущая экономическая ситуация в стране тормозит развитие бизнеса. 82 % отмечают снижение покупательской способности. Все больше компаний фиксируют снижение прибыли, среднего чека и числа клиентов.





«Сокращение потребительского спроса, налоговая нагрузка (эффект повышения НДС до 20 %, а также — опосредованно — эффект обязательного внедрения онлайн-касс в малом ритейле), обострение конкуренции за клиента с крупными компаниями — главные проблемы малого бизнеса. Наиболее пессимистично настроены представители розничной торговли и строительства», — подчеркивается в исследовании.





Наименьший пессимизм отмечается в IT-секторе. Стабильный на протяжении многих лет рост спроса на IT-услуги, низкий удельный вес операционных расходов, возможность работать с клиентами дистанционно и интегрироваться на любой рынок, налоговые льготы — все это позволяет IT-сектору войти в число наиболее перспективных сегментов малого и среднего бизнеса.





Также сообщается, что сократилось количество респондентов, которые воспринимают государственную поддержку как драйвер малого предпринимательства. Причина в том, что действующие программы поддержки не дали заметного результата, малый бизнес не верит риторике государства о снижении нагрузки на бизнес. Также развитию малого бизнеса может помочь снижение налоговой нагрузки, рост потребительского спроса, смягчение банковской политики по кредитованию малого бизнеса.