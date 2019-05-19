Эксперты посчитали, как изменятся доходы россиян к 2020 году

В 2020 году реальные доходы населения увеличатся на 2,9%. Об этом говорится в прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, пишут «Известия». Также положительно скажется повышение пенсий на 1 тыс. рублей ежегодно до 2024 года.





В то же время, по данным Минтруда, правительство планирует сократить в два раза численность населения с доходами ниже прожиточного минимума. Для этого предусмотрена индексация зарплат бюджетников, а также социальных выплат и пособий.





Однако эксперты говорят, что уровень жизни россиян не улучшится из-за низких темпов роста ВВП. По прогнозу Минэкономразвития в 2019 году он составит 1,3% из-за повышения НДС с 18 до 20%.





Аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов в беседе с «Известиями» сказал, что в 2020 году рост доходов населения не превысит 1%. По его словам, из-за всплеска инфляции, вызванного увеличением НДС с 1 января, ожидать роста реальных доходов граждан в 2019 году не стоит.

