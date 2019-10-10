Эксперты подсчитали, сколько человек в Томской области умирают от алкоголя

Эксперты РБК составили список регионов с самой высокой смертностью от алкоголя. По их данным, в среднем в прошлом году на взрослого человека в регионе приходилось 10-15 литров спиртных напитков (не считая пива и алкогольных коктейлей). Смертность составила 2-4 человека на 10 тысяч населения.

В целом около 2,6 % смертей в прошлом году в России были вызваны употреблением алкоголя – это свыше 48 тысяч человек. Лидером по уровню смертности стал Чукотский автономный округ, где из-за злоупотребления спиртными напитками умерли почти 13 человек на 10 тысяч населения. Согласно данным местной службы статистики, официальная причина смерти каждого девятого человека, умершего в округе в 2018 году, алкоголь.





На втором месте этого списка — Магаданская область, где из-за алкоголя умерли десять человек из каждых 10 тысяч живущих. В Ивановской области показатель превысил девять человек на 10 тысяч живущих, а в Новгородской приблизился к 9. В Ярославской области из-за употребления алкоголя в прошлом году умер каждый двадцатый.





Меньше всего от алкоголя в России умирают на Северном Кавказе: в Карачаево-Черкесии, Чечне, Ингушетии, Дагестане, Северной Осетии. В этих регионах показатель смертности от алкоголя в 2018 году составил меньше одного человека на 10 тысяч жителей. В список также вошли Приморский край и Самарская область.





Во всех регионах почти все умершие по этой причине — мужчины. По статистике, из-за последствий употребления алкоголя умерло больше россиян, чем в результате транспортных происшествий (1 % от всех смертей в 2018 году), убийств (0,4 %) и самоубийств (1 %) вместе взятых.





В исследовании за основу были взяты показатели смертности от сердечной недостаточности, вызванной употреблением алкоголя; от отравления алкоголем; от цирроза печени; от алкогольного гепатита и других заболеваний органов и психики.