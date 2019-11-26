Эксперты назвали средний размер банковского вклада россиян. Так, на одного человека в стране приходится в среднем 200 тысяч рублей. За последние 12 месяцев объем банковских вкладов физлиц вырос на 9 %, или 2,4 триллиона рублей. В Томской области этот показатель составляет около 130 тысяч рублей.

Согласно исследованию «РИА Рейтинг», в Томской области в среднем на счетах люди хранят 128,1 тысячи рублей. Прирост вкладов за последние три года в регионе составил 22,2 %. Доля валютных депозитов равняется 8,7 %. Соотношение вкладов и доходов в области определяется показателем 4,63.





Лидером по объему среднего банковского вклада признали Москву (822 тыс. рублей). Второе место в рейтинге осталось за Санкт-Петербургом (420,6 тыс. рублей). Тройку лидеров замкнула Магаданская область с показателем в 317,8 тыс. рублей.





Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Дагестане (22,1 тыс. рублей), Ингушетии (9,1 тыс. рублей), а также Чечне (8,5 тыс. рублей).