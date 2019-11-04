Эксперты нашли в Томской области всего один город с благоприятной городской средой

Минстрой России совместно с компанией «Дом.РФ» и консалтинговым бюро «Стрелка» проанализировали тысячи городов страны на комфортность городской среды. Благоприятными для проживания оказались только 24 % городов. Единственный город, который вошел в этот перечень в Томской области, – Северск.

Индекс был сформирован на основе оценки шести типов городских пространств в соответствии с шестью критериями качества городской среды.





Пространства, которые оценивали в городе, — это жилье, озеленение,общественно-деловая инфраструктура, улично-дорожная сеть и общегородские пространства. Критериями оценки стали безопасность, комфортность; экологичность и здоровье; идентичность и разнообразие; современность среды, эффективность управления. Также среди критериев индекса — разнообразие жилой застройки, количество погибших в ДТП, пешеходная доступность, количество центров притяжения горожан.





Максимально возможное количество баллов, которое город мог получить в индексе, — 360, но такой результат оказался недостижимым. Больше всего баллов — 276 — получила Москва. Если город получает больше 180 баллов, то среда в нем считается благоприятной. Среднее значение показателя по стране составляет 163 балла.



Согласно результатам исследования, Асино набрало 132 балла (общественно-деловую и социально-досуговую инфраструктуру эксперты оценили в менее чем 20 баллов). У Кедрового результат чуть выше — 141 балл (эксперты поставили высокий балл за создание общегородских пространств, однако озеленение, а также общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура получили низкие отметки). У Колпашева 146 баллов — городу также необходимо поработать над общественно-деловой инфраструктурой.