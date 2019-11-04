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04 ноября,
2019
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Эксперты нашли в Томской области всего один город с благоприятной городской средой

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Минстрой России совместно с компанией «Дом.РФ» и консалтинговым бюро «Стрелка» проанализировали тысячи городов страны на комфортность городской среды. Благоприятными для проживания оказались только 24 % городов. Единственный город, который вошел в этот перечень в Томской области, – Северск. 

Эксперты нашли в Томской области всего один город с благоприятной городской средой

Индекс был сформирован на основе оценки шести типов городских пространств в соответствии с шестью критериями качества городской среды.


Пространства, которые оценивали в городе, — это жилье, озеленение,общественно-деловая инфраструктура, улично-дорожная сеть и общегородские пространства. Критериями оценки стали безопасность, комфортность; экологичность и здоровье; идентичность и разнообразие; современность среды, эффективность управления. Также среди критериев индекса — разнообразие жилой застройки, количество погибших в ДТП, пешеходная доступность, количество центров притяжения горожан.


Максимально возможное количество баллов, которое город мог получить в индексе, — 360, но такой результат оказался недостижимым. Больше всего баллов — 276 — получила Москва. Если город получает больше 180 баллов, то среда в нем считается благоприятной. Среднее значение показателя по стране составляет 163 балла.

Согласно результатам исследования, Асино набрало 132 балла (общественно-деловую и социально-досуговую инфраструктуру эксперты оценили в менее чем 20 баллов). У Кедрового результат чуть выше — 141 балл (эксперты поставили высокий балл за создание общегородских пространств, однако озеленение, а также общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура получили низкие отметки). У Колпашева 146 баллов — городу также необходимо поработать над общественно-деловой инфраструктурой.

Томск набрал 170 баллов. Высокие оценки поставили за качество улично-дорожной сети, создание общегородских пространств. В настоящий момент работы в рамках нацпроекта в Томске не завершены. Закончить благоустройство по объектам, отторгованным позже всех, планируется 15 ноября.

Эксперты нашли в Томской области всего один город с благоприятной городской средой

Лучший результат показал Северск. У города 193 балла, он признан благоприятным для проживания. Эксперты отметили качество улично-дорожной среды, создание придомовых, общегородских и социально-досуговых пространств. 


Так, работы по благоустройству в рамках нацпроекта Северск завершил 3 сентября. Подрядчики благоустроили Природный парк, площадь перед спортивным комплексом «Олимпия», сквер в микрорайоне № 10 и общественную территорию на улице Калинина.

Эксперты нашли в Томской области всего один город с благоприятной городской средой
Фото: пресс-служба обладминистрации

«Оценка индекса — это ориентир для руководства городов, для губернаторов, которые могут через этот индекс посмотреть, какие у них приоритеты в будущем, какими территориями и какими проблемами в городе необходимо заниматься», — сказал, представляя рейтинг, вице-премьер Виталий Мутко. По его словам, индекс представляет собой инструмент мониторинга состояния города, а не рейтинг.

В 2019 году в Томской области в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» планировалось благоустроить 66 общественных пространств (в том числе двух дополнительно за счет экономии средств на торгах) во всех 20 муниципалитетах региона. На эти цели было выделено 439,9 млн рублей из бюджетов всех уровней.


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