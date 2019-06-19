В томских магазинах нашли пять недобросовестных производителей молочки

По заказу областной администрации эксперты регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ) сделали контрольные закупки в крупных супермаркетах Томска.
Мониторинг стартовал в начале марта. С этого времени томский ЦСМ отобрал 260 образцов продуктов в рознице, включая 80 образцов готовых блюд в учреждениях соцсферы. Пробы брались во всех крупных торговых сетях — «Абрикос», «Фуд Сити», «Лента», «Быстроном», «Мария РА», «Палата», «Пятерочка» и «INTERSPAR», а также в 17 школах и девяти учреждениях здравоохранения. Также специалисты центра сделали контрольную закупку кондитерских и кулинарных изделий в гипермаркете «Интерспар».
По итогам исследований в числе недобросовестных производителей молочной продукции эксперты назвали предприятия «Ува-Молоко» (Ижевск), «Алтайская буренка» (село Буланиха), ИП Семенов (Томская область), «Молочная перерабатывающая компания» (Анжеро-Судженск), «Вимм-Билль-Данн»» (Новосибирск).
Также специалисты оценили готовую продукцию — 20 образцов салатов.
«Учитывая, что отбор проб проводится летом, число выявленных несоответствий в салатах оказалось меньше, чем ожидали специалисты», — отметили в обладминистрации.
Всего во время мониторинга проведут 715 испытаний, окончательные результаты объявят в конце июля.