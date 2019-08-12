Эксперты «Альфа-Банка» подвели итоги торгов на биржевых рынках. Обзор недели

Курс рубля относительно доллара США на предварительных торгах снижается до 65,32 руб./долл., опустившись на 4 копейки с конца прошлой торговой недели. Долларовая корзина валют DXY на текущий момент колеблется у отметки 97,48 пункта. Эксперты ожидают снижения волатильности котировок на валютном рынке в понедельник, потому что ни в США, ни в Европе не будет публиковаться макроэкономическая статистика, которая был повлияла на ход валютных торгов.

У металлургических компаний начались распродажи акций. Расписки RUSAL (-6 %) рухнули на фоне публикации финансовых результатов компании, которые оказались хуже ожиданий рынка. Акции ГМК Норильского никеля (-1,9 %) и Северстали (-1,9 %) подешевели. Инвесторы опасаются, что торможение экономики Китая может сказаться на финансовых показателях металлургических компаний. Рост рыночных рисков вновь повысил спрос на защитные активы. Акции российских золотодобывающих компаний выросли вслед за ценами на золото.

Торговая сессия понедельника завершается ростом большинства индексов азиатских бирж, которые дорожают в среднем на 0,5 %. Восстановление сопровождается низкими торговыми оборотами. Инвесторы проигнорировали высказывания президента США об отмене торговых переговоров между представителями США и Китая, проведение которых планировалось в следующем месяце.





Стоимость барреля марки Brent снижается до $58,3 из-за опасений сокращения спроса на сырье со стороны Китая. В пятницу Международное энергетическое агентство понизило прогноз роста спроса на нефть в текущем и в следующем году на 100 тысяч баррелей и 50 тысяч баррелей соответственно. Поддержку рынку не оказал выход еженедельной статистики в США. Согласно опубликованным данным нефтесервисной компании Baker Hughes, количество активных буровых сократилось на шесть, до 764 штук на прошлой неделе.





Эксперты ожидают продолжения снижения индекса Московской биржи до отметки 2665 пунктов. Основное давление на индекс может оказывать падение котировок акций сырьевых компаний вслед за ценами на товарные контракты. Снижение может сопровождаться низкими торговыми оборотами. В целом падение торговой активности может наблюдаться в первую половину недели, до публикации важного пакета макроэкономической статистики в Китае в среду, 14 августа.