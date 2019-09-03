Экспериментальный пятиминутный фейерверк ждет горожан в День томича

День томича, который пройдет в субботу, 7 сентября, завершится пятиминутным фейерверком «В этот раз в пять минут мы решили запихать огромное количество пиротехники. Наши специалисты постоянно участвуют в различных смотрах, конкурсах, берут самые лучшие идеи. Они взяли песню о Томске, увеличили до пяти минут, добавили новые эксклюзивные изделия. Будет больше цветовых оттенков и фигур», — рассказала замгендиректора по связям с общественностью «Томского пива» Мария Бондаренко.

Она отметила, что фейерверк будет многоуровневым. Томичи увидят «волны», «солнечные диски с лучами», «листопад».



Начнется фейерверк в 22:45 на нижней террасе Лагерного сада. После его завершения томичи смогут воспользоваться общественным транспортом, работа которого будет продлена.





День томича в этом году пройдет в пятый раз. Праздник состоится 7 и 8 сентября. Будет работать больше 30 площадок. С более подробным расписанием праздника можно ознакомиться здесь.