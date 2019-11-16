Экспериментальные «умные» остановки появятся в Томске в 2020 году

«Умные» остановки, способные автоматически вызывать автобус, могут внедрить в России в пилотном режиме в 2020 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря «Глонасс» Ярослава Федосеева. Одним из первых регионов, где запустят эксперимент с остановками, станет Томская область.

Разработка будет автоматически выводить автобус на маршрут, в случае, если на ней соберется от пяти до 10 человек, — рассказал Федосеев. — Такая технологическая новинка создается в рамках платформы «Автодата». В пилотном режиме разработку планируется внедрить в 2020 году, полноценно сервис заработает годом позднее — в 2021 году.

Чтобы вызвать автобус, нужно будет нажать специальную кнопку. После этого система проверит число ожидающих на остановке с помощью видеодетектора. Если пасажиров будет больше пяти, система выведет автобус на маршрут.





Для пенсионеров и других льготников на «умных» остановках установят кнопку вызова социального такси. В случае спешки его можно будет вызвать прямо на остановку.





Ярослав Федосеев отметил, что эксперимент с остановками запустят сначала в Самарской, Волгоградской и Курской областях, после — в Московской, Тамбовской и Томской.