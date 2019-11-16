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16 ноября,
2019
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Экспериментальные «умные» остановки появятся в Томске в 2020 году

ТВ2
ТВ2
1 час назад

«Умные» остановки, способные автоматически вызывать автобус, могут внедрить в России в пилотном режиме в 2020 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря «Глонасс» Ярослава Федосеева. Одним из первых регионов, где запустят эксперимент с остановками, станет Томская область.

Экспериментальные «умные» остановки появятся в Томске в 2020 году

Разработка будет автоматически выводить автобус на маршрут, в случае, если на ней соберется от пяти до 10 человек, — рассказал Федосеев. — Такая технологическая новинка создается в рамках платформы «Автодата». В пилотном режиме разработку планируется внедрить в 2020 году, полноценно сервис заработает годом позднее — в 2021 году.

Чтобы вызвать автобус, нужно будет нажать специальную кнопку. После этого система проверит число ожидающих на остановке с помощью видеодетектора. Если пасажиров будет больше пяти, система выведет автобус на маршрут.


Для пенсионеров и других льготников на «умных» остановках установят кнопку вызова социального такси. В случае спешки его можно будет вызвать прямо на остановку. 


Ярослав Федосеев отметил, что эксперимент с остановками запустят сначала в Самарской, Волгоградской и Курской областях, после — в Московской, Тамбовской и Томской.

Функционал сервиса еще может измениться, — уточнил пресс-секретарь «Глонасс». — Пока речь идет о внедрении исключительно технологии.

По статистике НТИ «Автонет», за последние три года россияне стали чаще критиковать работу пассажирских компаний из-за опаздывающих автобусов. Согласно опросам, доля недовольных в крупных городах достигла 52%. Жаловались на перевозчиков и томичи. За 2018  год специалисты Центра организации и контроля пассажироперевозок получили 1192 жалобы, в 2017 — 2049. Так, в 2017 году от томичей поступило 2049 жалоб. 

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