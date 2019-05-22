Экспедиция ТВ2 проедет вдоль реки Парабель и по Кети доберется до Максимкиного Яра

Экспедиции ТВ2 продолжаются! Мы ищем темы, разрабатываем маршрут, едем, снимаем и пишем. Вы помогаете отправить съемочную группу ТВ2 в экспедицию и видите свое имя в «титрах».





В ближайшее время запланированы две экспедиции.







Максимкин Яр — бывшее селькупское поселение. Когда-то он был крупным населенным пунктом (до 350 человек). Первая церковь была построенная в Максимкином Яру еще в 1811 году. В советские времена селькупское поселение стало местом ссылки большевика Якова Свердлова. Так же там был крупнейший в области пункт сдачи пушнины местным населением. В начале 2000-ых годов местный селькуп Иван Карелин попытался возродить поселение: начал строить новую церковь, создал ремесленную мастерскую, где возрождали традиционную «скобленку» по бересте, установил пилораму, даже пек хлеб для трех оставшихся жителей — деда и двух бабушек. Но случился пожар. На том история возрождения Максимкиного Яра закончилась. Наш план: доехать до Степановки Верхнекетского района и потом на лодке доплыть до Максимкиного яра. Летом, когда вокруг много грибов и ягод, в Максимкин Яр съезжаются потомки тех, кто некогда там жил.







Интересный факт: на картах Google отмечена железная дорога «Сайга – Степановка – Максимкин Яр». Лесовозная узкоколейная ж/д. Год открытия: 1957. Закрыта в 1998 году. В 2003 году (летом) оставалось депо и 5 км пути. Разобрана.





Вторая экспедиция планируется вдоль реки Парабель. Ее берега труднодоступны. Сейчас вдоль реки восемь населенных пунктов. В некоторых, официально еще существующих, уже почти никто не живет. Наша главная цель — старообрядческая Чановка.







После раскола русской православной церкви в 17 веке на Руси начались гонения последователей старой веры. Многие люди спасаясь от преследования переселялись в самые отдаленные места, в том числе и на север Томской области. Называли их кержаками, староверами и старообрядцами. Расселились старообрядцы в 19 – начале 20 века и вдоль реки Парабель. Сейчас потомков тех старообрядцев осталось очень мало. Например, в деревне Чановка живет не больше десяти человек. Живут они в соответствии со старообрядческими традициями: не имеют паспортов, не получают пенсий, стараются не общаться с внешним видом. Наш план: проехать вдоль всей реки Парабель и показать как живут те, кто оторван от внешнего мира.





Финансовая независимость — гарантия отсутствия «заказных» материалов, цензуры, но... маленький и негарантированный бюджет. А значит на большие проекты, типа экспедиций ТВ2, мы должны искать спонсоров. И лучший вариант это отправиться в экспедицию на «народные деньги». Причем вы сможете рублем проголосовать за конкретную тему. Помочь отправить ТВ2 в экспедицию можно по ссылке «Экспедиция ТВ2». Мы надеемся на вас.







Так же вы можете предложить темы для экспедиций и помочь непосредственно с ее организацией. В некоторые из экспедиций мы планируем брать проводников и второй экипаж для прохождения на машинах особо трудных маршрутов.







Съемочная группа ТВ2 за работой:

