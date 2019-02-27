Экс-замминистра лесного комплекса Иркутской области арестован из-за незаконных рубок на ₽900 млн

Бывший заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Алексей Туги арестован по делу о незаконных санитарных рубках на особо охраняемой природной территории — заказнике «Туколонь», сообщает Интерфакс. С июня 2018 года Алексей Туги находился под домашним арестом, однако Кировский районный суд Иркутска сегодня изменил меру пресечения для экс-замминистра лесного комплекса региона. Чиновник также снят с должности.







В июне 2018 года против Алексея Туги было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 3 ст. 260 (незаконная рубка лесных насаждений) УК РФ. Причиной стала рубка 116 га ценного реликтового леса в заказнике «Туколонь», которую выявили работники Байкальской природоохранной прокуратуры.







По версии следствия, в сентябре 2017 года сотрудники филиала федерального учреждения «Рослесозащита» провели обследование заказника и необоснованно назначили сплошные санитарные рубки леса, якобы поврежденного пожаром и зараженного вредителем. В службе по охране и использованию животного мира Иркутской области, главой которой являлся обвиняемый, рубки согласовали. Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области с 1 июня 2018 года вошла в состав регионального министерства лесного комплекса, а Алексей Туги занял пост заместителя министра лесного комплекса области.