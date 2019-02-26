Экс-заммэра Владимир Костюков отпущен под домашний арест

«Мера пресечения изменена с ареста на домашний арест с залогом в 2 млн рублей. Срок внесения средств - до 2 марта», — сказал представитель суда.





По данным следствия, Костюков в бытность начальником городского департамента капстроительства подписал 31 декабря 2016 года акты выполненных работ ЗАО УК «Газсервис» на сумму 43 млн рублей, однако работы не были выполнены. Речь идет о завышении объемов завезенного песка при строительстве объектов инфраструктуры томского промышленного парка.



Были возбуждены уголовные дела по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Мошенничество».





Владимир Костюков родился 27 июня 1983 года в Анжеро-Судженске Кемеровской области. В 2005 году окончил Томский государственный архитектурно-строительный университет, получил образование в сфере промышленного и гражданского строительства.





В октябре 2016 года он возглавил департамент капстроительства Томска, сменив на посту Евгения Денисова. В декабре 2017 года после кадровых перестановок был повышен до должности заместителя мэра.​