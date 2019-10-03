Экс-заммэра Томска Анну Подгорную приговорили к условному сроку

Советский суд признал виновной бывшую заместителя мэра Томска — начальника городского департамента архитектуры и градостроительства Анну Подгорную в злоупотреблении полномочиями. И вынес приговор — 1 год и 7 месяцев лишения свободы условно.

По версии следствия, экс-заммэра решила обеспечить газоснабжение принадлежащего ее матери жилого дома в поселке Радиоцентр, где проживала и она сама. Для этого в поселке проложили 905 метров системы газоснабжения. При этом коммуникации проходили по особо охраняемой природной территории. Чтобы не платить деньги, обвиняемая организовала выдачу своей матери разрешения на использование земель для газопровода без документа на земельный участок, разрешения на строительство и согласования порядка использования особо охраняемой природной территории. В ноябре 2016 года, находясь в отпуске, Подгорная дала своему заместителю, исполнявшему обязанности начальника департамента, указание подписать заведомо незаконное распоряжение, что позволило газифицировать дом.



Подгорную задержали в конце февраля 2019 года, 2 марта ее арестовали. В конце апреля стало известно, что чиновница уволилась по собственному желанию.





В ходе суда Анна Подгорная признала свою вину. Дело рассматривалось в особом порядке. Сторона обвинения просила назначить условное наказание.