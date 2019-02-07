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07 февраля,
2019
Новости

Экс-замглавы НИИ фармакологии получила условно за хищение миллиона рублей

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Кировском районе Томска вынесен обвинительный приговор бывшему заместителю директора НИИ фармакологии и регенеративной медицины, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.


Установлено, что экс-замглавы томского НИИ фармакологии с февраля 2013 года по декабрь 2015 года, используя свое служебное положение, устанавливала своим подчиненным сотрудникам повышенные премии, а после перечисления денег на зарплатные счета требовала передачи ей большей части этих денег наличными.  Полученные денежные средства женщина израсходовала по своему усмотрению. Материальный ущерб в общей сумме составил 1,09 миллиона рублей.


Женщина свою вину не признала, отрицая умысел и заявив об оговоре ее со стороны сотрудников института.


Суд приговорил виновную к семи годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года, со штрафом в размере 850 тысяч рублей, с запретом занимать руководящие должности на три года. Приговор суда в законную силу не вступил.


«Следует отметить, что ранее по данному уголовному делу уже выносился обвинительный приговор, однако при этом суд счел недоказанным обвинение в полном объеме и снизил размер причиненного ущерба до 940 тысяч рублей. Тогда подсудимой было назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. По апелляционному представлению прокурора, в том числе по мотиву чрезмерной мягкости наказания, этот приговор был отменен Томским областным судом, а уголовное дело направлено на новое рассмотрение», — сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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