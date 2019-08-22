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22 августа,
2019
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Экс-спикера томской Думы Чуприна освободили из-под ареста по делу об обманутых дольщиках

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Экс-председателя гордумы Томска и депутата от «Единой России» Александра Чуприна освободили из-под домашнего ареста и изменили ему меру пресечения на подписку о невыезде, сообщил портал vtomske.ru со ссылкой на представителя правоохранительных органов.


Отметим, в феврале 2019 года Александру Чуприну предъявили обвинение по статье  «причинение имущественного ущерба в особо крупном размере». По версии следствия, Александр Чуприн причинил ущерб дольщикам в особо крупном размере во время строительства дома на улице Большая Подгорная, 46. Строительство десятиэтажного дома на 66 квартир началось весной 2012 года и до сих пор не завершилось. В последний раз застройщик (ООО «Риэлтстрой-НЭБ») говорил о сдаче дома в 2017 году.


«В ходе предварительного расследования установлено, что Александр Чуприн отдавал распоряжение номинальному директору компании включать в договоры долевого участия с организациями, поставляющими строительные материалы, материальные ценности в пользу ООО «Риэлтстрой-НЭБ». Он осознавал при этом, что организации будут впоследствии перепродавать уступки права на квартиры гражданам, и не планировал завершить строительство дома», — указывало следствие. 

Экс-спикера томской Думы Чуприна освободили из-под ареста по делу об обманутых дольщиках

Александр Чуприн свою вину не признал и подчеркивает, что и сам является пострадавшей стороной, так как компания «Риэлтстрой-НЭБ» должна ему и его семье больше 10 млн рублей.


В конце мая 2019 года Арбитражный суд признал Александра Чуприна банкротом.


«В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщила порталу представитель УМВД по Томской области.


Для справки: Александр Чуприн был спикером городской Думы в 2007-2010 годах. Также он руководил компанией «Риэлтстрой-НЭБ», которая стала банкротом в 2010 году. В 2012 году сын Чуприна — Александр Чуприн — выкупил последнее имущество компании, земельный участок на Красноармейской, 6.


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