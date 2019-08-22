Экс-спикера томской Думы Чуприна освободили из-под ареста по делу об обманутых дольщиках

Экс-председателя гордумы Томска и депутата от «Единой России» Александра Чуприна освободили из-под домашнего ареста и изменили ему меру пресечения на подписку о невыезде, сообщил портал vtomske.ru со ссылкой на представителя правоохранительных органов.





Отметим, в феврале 2019 года Александру Чуприну предъявили обвинение по статье «причинение имущественного ущерба в особо крупном размере». По версии следствия, Александр Чуприн причинил ущерб дольщикам в особо крупном размере во время строительства дома на улице Большая Подгорная, 46. Строительство десятиэтажного дома на 66 квартир началось весной 2012 года и до сих пор не завершилось. В последний раз застройщик (ООО «Риэлтстрой-НЭБ») говорил о сдаче дома в 2017 году.





«В ходе предварительного расследования установлено, что Александр Чуприн отдавал распоряжение номинальному директору компании включать в договоры долевого участия с организациями, поставляющими строительные материалы, материальные ценности в пользу ООО «Риэлтстрой-НЭБ». Он осознавал при этом, что организации будут впоследствии перепродавать уступки права на квартиры гражданам, и не планировал завершить строительство дома», — указывало следствие.