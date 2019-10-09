Экс-спикер томской Думы Чуприн предстанет перед судом по обвинению в обмане дольщиков
Прокуратура Томской области направила в суд уголовное дело о причинении ущерба дольщикам в размере более 90 миллионов рублей. По информации ТВ2, фигурантом дела является экс-спикер городской Думы Александр Чуприн.
«В ходе предварительного следствия установлено, что с января 2011 года по март 2018 года обвиняемый, используя подконтрольную ему строительную организацию, привлек деньги физических и юридических лиц для строительства многоквартирного жилого дома в Томске. При этом исполнять взятые на себя обязательства перед участниками долевого строительства мужчина не намеревался. Общая сумма причиненного имущественного ущерба превысила 90 млн рублей. Примечательно, что граждане, будучи введенными в заблуждение и доверяя «застройщику», длительное время в правоохранительные органы не обращались», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по пункту «Б» части 2 статьи 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба собственнику и иному владельцу имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения). В настоящее время его расследование завершено, дело передано в Советский районный суд Томска.
Максимальное наказание за указанное преступление составляет пять лет лишения свободы.
Напомним, в феврале этого года Александру Чуприну было предъявлено обвинение по статье «причинение имущественного ущерба в особо крупном размере». По версии следствия, Александр Чуприн причинил ущерб дольщикам во время строительства дома на улице Большая Подгорная, 46. Строительство десятиэтажного дома на 66 квартир началось весной 2012 года и до сих пор не завершилось. В последний раз застройщик (ООО «Риэлтстрой-НЭБ») говорил о сдаче дома в 2017 году.
Тогда сумма ущерба составляла 40 млн рублей, в ходе следствия сумма ущерба возросла до 90 млн рублей.
Александр Чуприн свою вину не признал. В ходе предварительного слушания он подчеркивал, что и сам является пострадавшей стороной, так как компания «Риэлтстрой-НЭБ» должна ему и его семье больше 10 млн рублей.
В конце мая 2019 года Арбитражный суд признал Александра Чуприна банкротом.
Для справки: Александр Чуприн был спикером городской Думы в 2007-2010 годах. Также он руководил компанией «Риэлтстрой-НЭБ», которая стала банкротом в 2010 году. В 2012 году сын Чуприна — Юрий Чуприн — выкупил последнее имущество компании, земельный участок на Красноармейской, 6.
Читайте по теме:
Как судят застройщиков в Томске
Суд признал банкротом экс-спикера Думы Томска Александра Чуприна
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?