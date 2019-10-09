Экс-спикер томской Думы Чуприн предстанет перед судом по обвинению в обмане дольщиков

Прокуратура Томской области направила в суд уголовное дело о причинении ущерба дольщикам в размере более 90 миллионов рублей. По информации ТВ2, фигурантом дела является экс-спикер городской Думы Александр Чуприн.

«В ходе предварительного следствия установлено, что с января 2011 года по март 2018 года обвиняемый, используя подконтрольную ему строительную организацию, привлек деньги физических и юридических лиц для строительства многоквартирного жилого дома в Томске. При этом исполнять взятые на себя обязательства перед участниками долевого строительства мужчина не намеревался. Общая сумма причиненного имущественного ущерба превысила 90 млн рублей. Примечательно, что граждане, будучи введенными в заблуждение и доверяя «застройщику», длительное время в правоохранительные органы не обращались», — говорится в сообщении.





Уголовное дело возбуждено по пункту «Б» части 2 статьи 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба собственнику и иному владельцу имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения). В настоящее время его расследование завершено, дело передано в Советский районный суд Томска.





Максимальное наказание за указанное преступление составляет пять лет лишения свободы.