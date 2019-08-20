Экс-глава красноярской счетной палаты пытается вернуть должность через суд

Экс-глава Счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко пытается оспорить свое увольнение в суде, сообщает издание «Проспект Мира». Депутаты заксобрания лишили ее полномочий после доклада экс-чиновницы хищениях и нарушениях в лестной отрасли.
Предварительное заседание по иску Татьяны Давыденко к краевому законодательному и счетной палате собранию прошло сегодня, 19 августа. В иске экс-чиновница требует признать свою отставку незаконной и компенсировать вынужденный прогул.
Поскольку Центральный районный суд уже рассматривает административный иск Давыденко о просьбе признать постановление заксобрания незаконным, ответчик ходатайствовал о приостановлении рассмотрения гражданского иска. Сама Татьяна Давыденко на заседание не пришла. Ее интересы в суде представляет адвокат Сергей Цих.
Сегодня было предварительное судебное слушание, — прокомментировал адвокат изданию «Проспект Мира». — Дело по существу не рассматривалось, а рассматривался вопрос возможности дальнейшего рассмотрения дела. Поскольку Татьяна Давыденко обратилась и с административным иском о признании незаконным постановления, которым она была отстранена от должности, до рассмотрения этого административного иска рассмотрение данного спора является невозможным. Ответчик заявил ходатайство о приостановлении, мы с ним согласились. Сейчас мы будем рассматривать административный спор.
В мае 2019 года Татьяна Давыденко рассказала о масштабных хищениях и нарушениях в лесной отрасли, которые были выявлены в результате проверки, проведенной Счетной палатой вместе с ФСБ. После этого депутаты заксобрания Красноярского края в закрытом режиме проголосовали за отставку Давыденко.
Экс-чиновница считает, что ее отставка связана с проверочными мероприятиями в лесной отрасли. В видеообращении, опубликованном перед увольнением, она обвиняет в незаконных действия прокуратуру и заявляет, что они «выполняли заказ губернатора края».
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