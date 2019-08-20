Экс-глава красноярской счетной палаты пытается вернуть должность через суд

Экс-глава Счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко пытается оспорить свое увольнение в суде, сообщает издание «Проспект Мира». Депутаты заксобрания лишили ее полномочий после доклада экс-чиновницы хищениях и нарушениях в лестной отрасли.

Предварительное заседание по иску Татьяны Давыденко к краевому законодательному и счетной палате собранию прошло сегодня, 19 августа. В иске экс-чиновница требует признать свою отставку незаконной и компенсировать вынужденный прогул.







Поскольку Центральный районный суд уже рассматривает административный иск Давыденко о просьбе признать постановление заксобрания незаконным, ответчик ходатайствовал о приостановлении рассмотрения гражданского иска. Сама Татьяна Давыденко на заседание не пришла. Ее интересы в суде представляет адвокат Сергей Цих.