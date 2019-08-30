Экс-начальник УМВД Игорь Митрофанов приговорен к 8 годам условно

Сегодня, 29 августа, почти в полночь судья Ленинского районного суда Мария Нестребенко вынесла приговор экс- начальнику УМВД РФ по Томской области Игорю Митрофанову . Он получил наказание в виде 8 лет лишения свободы условно. Адвокат Митрофанова Сергей Коптяков сказал ТВ2, что ему не нравится приговор, но будет ли он обжалован зависит от его подзащитного. Он отметил, что после столь продолжительного заседания раскалывается голова и нужно время, чтобы все обдумать. В настоящий момент Сергей Коптяков был доволен лишь тем, что процесс длинною восемь месяцев завершился. Сразу после заседания суда Игорь Митрофанов был освобожден из под домашнего ареста. Согласно наказанию экс-начальник УМВД получит штраф в размере трехкратной суммы взятки - 6,4 миллиона рублей и будет лишен права занимать государственные должности в течение пяти лет.

Большая часть обвинения была посвящена ст.290 ч.6 — получение взятки. По версии следствия, с 2011 по 2015 годы Игорь Митрофанов получил от предпринимателя Андрея Кривошеина взятки на общую сумму 2 миллиона 105 тысяч рублей . Они заключались в скидках от 10 до 15% при покупке начальником томского УМВД и его родственниками четырех автомобилей: «BMW X6» 2011 года, который стоил 3 млн 282 тысяч рублей , «BMW X551 х Drive» 2012 года, стоимостью 3 млн 378 тысяч рублей , «Porsche Cayenne GTS Tiptronic» 2013 года, стоимостью 5 млн 266 тысяч рублей и «Lexus LX 570» 2013 года, стоимостью 4 млн 51 тысячу рублей.

«Мошенничество при получении выплат», ст. 159.2 ч. 1. по версии обвинения, заключалсь в том, что генерал-майор обманул государство примерно на 190 тысяч рублей за счет начисления пенсии с северным коэффициентом. Митрофанов был прописан в Колпашевском районе в селе Дальнее в однокомнатной квартире со своим подчиненным Алексеем Кульковым, но фактически там не жил.

​Превышение должностных полномочий, ст.285 ч.1 УК РФ, по словам гособвинителя Александра Ткаченко заключалось в том, что генерал получил от экс-главы регионального УБЭП Константина Савченко информацию о том, что владелец компании «РемАвто» Андрей Кривошеин занимается незаконной банковской деятельности, но не организовал проверку.





Напомним, что это громкое дело о коррупции в УМВД Томской области началось с процесса над начальником Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции в УМВД ТО Константином Савченко. В 2017 г. он был призван виновным во вменяемых ему взятках со стороны бизнесмена Андрея Кривошеина и приговорен к 7 годам колонии строгого режима и штрафу почти в 7 миллионов рублей. В настоящий момен продолжается судебный процесс и над Андреем Кривошеиным, обвиненным в незаконной банковской деятельности на 3 млрд. рублей.. Обстоятельства этих двух дел стали предпосылкой процесса над Игорем Митрофановым.





В отличие от Константина Савченко его непосредственный начальник, обвиненный сразу по трем статьям УК, отделался условным сроком.





UPD: Бизнесмен Андрей Кривошеин прокомментировал приговор экс-начальнику УМВД так: «Митрофанов теперь круче Васильевой( члена совета директоров ОАО «Оборонсервис», любовницы министра обороны Сердюкова - прим. редакции). Он первый по-моему, кто по таким статьям получил условно. Тут уж без комментариев».