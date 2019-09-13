Экс-начальник томской полиции Игорь Митрофанов не стал обжаловать 8 лет условно

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Это неудивительно. Трудно было придумать более мягкий приговор, чем тот, который вынесла судья Мария Нестребенко. 8 лет лишения свободы условно и 6,4 млн штрафа за три уголовных статьи — это новая страница в российском правосудии. Прокуратура тоже не стала оспаривать приговор. И это тоже неудивительно, потому что он почти слово в слово повторяет обвинительное заключение прокурора Ирины Буэль. Того самого прокурора, которая за взятку в 10 раз меньше, вмененную подчиненному Митрофанова Константину Савченко, попросила наказание в виде 7 лет колонии строгого режима и штраф почти в 7 миллионов рублей.

В настоящее время приговор вступил в законную силу и направлен на исполнение. Из под домашнего ареста Игорь Митрофанов был освобожден прямо в зале суда 29 августа почти ночью. Приговор судья Мария Нестребенко читала аж 6 часов.

Согласно рейтингу фонда «Петербургская политика» приговор бывшему начальнику УМВД РФ по Томской области Игорю Митрофанову вошел в ТОП-30 наиболее заметных событий в регионах по итогам августа 2019 года. Бывший главный полицейский Томской области - первый в России человек, который по таким уголовным статьям получил условный срок. Напомним, что Игоря Митрофанова обвиняли сразу по трем статьям УК РФ: ст. 285 ч. 1 — злоупотребление должностными полномочиями, ст. 159.2 ч. 1 — мошенничество при получении выплат, ст. 290 ч. 6 — получение взятки.

Большая часть обвинения была посвящена ст. 290 ч. 6 — получение взятки. По версии следствия, с 2011 по 2015 год Игорь Митрофанов получил от предпринимателя Андрея Кривошеина взятки на общую сумму 2 миллиона 105 тысяч рублей. Они заключались в скидках от 10 до 15 % при покупке начальником томского УМВД и его родственниками четырех автомобилей: «BMW X6» 2011 года, который стоил 3 млн 282 тысяч рублей, «BMW X551 х Drive» 2012 года стоимостью 3 млн 378 тысяч рублей, «Porsche Cayenne GTS Tiptronic» 2013 года стоимостью 5 млн 266 тысяч рублей и «Lexus LX 570» 2013 года стоимостью 4 млн 51 тысячу рублей.

«Мошенничество при получении выплат», ст. 159.2 ч. 1, по версии обвинения, заключалось в том, что генерал-майор обманул государство примерно на 190 тысяч рублей за счет начисления пенсии с северным коэффициентом. Митрофанов был прописан в Колпашевском районе в селе Дальнее в однокомнатной квартире со своим подчиненным Алексеем Кульковым, но фактически там не жил.

​Превышение должностных полномочий, ст. 285 ч. 1 УК РФ, по словам гособвинителя Александра Ткаченко, заключалось в том, что генерал получил от экс-главы регионального УБЭП Константина Савченко информацию о том, что владелец компании «РемАвто» Андрей Кривошеин занимается незаконной банковской деятельностью, но не организовал проверку.

