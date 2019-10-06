Экс-министр сельского хозяйства Хакасии расстрелял лошадей, зашедших на его поле

В Хакасии полиция ведет расследование уголовного дела в отношении бывшего министра сельского хозяйства республики Ивана Вагнера. Фермеры соседних хозяйств написали на него заявление после того, как он расстрелял шесть чужих лошадей, которые забрели на его поле с пшеницей. Об этом сообщает ИА «Хакасия» .

Иван Вагнер после ухода с должности остался в аграрной сфере, но уже в качестве фермера. Сообщается, инцидент произошел в минувшие выходные в Орджоникидзевском районе республики, где бывший госслужащий ведет свой бизнес. Экс-министр сельского хозяйства убил четыре лошади, две ранены. Полиция возбудила уголовное дело по статье «умышленные уничтожение или повреждение имущества». После этого бывший министр отдал одному фермеру четырех коней из своего табуна взамен убитых.





Иван Вагнер подал в отставку с поста главы минсельхоза республики в сентябре 2014 года, как считается, в связи с повышенным вниманием правоохранительных структур к его ведомству. Вскоре он был осужден за незаконное предпринимательство.