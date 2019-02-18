Экс-глава томского управления МЧС Бегун стал фигурантом нового уголовного дела

Бывший руководителем Главного управления МЧС по региону Михаил Бегун, обвиняемый в получении взяток, стал фигурантом ешще одного уголовного дела. Его обвиняют в превышении полномочий, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

«Следствие подозревает, что М.Бегун дал указание своим подчиненным выдать одной из местных компаний лицензию на тушение пожаров, зная, что фирма не имеет нужного оборудования и соответствующих кадров», — сказал собеседник агентства.





По данному факту возбудили уголовное дело по ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).





В настоящее время Ленинский районный суд Томска рассматривает по существу ранее возбужденное в отношении М.Бегуна уголовное дело о получении взятки.





Михаила Бегуна задержали 24 июля 2018 года в своем кабинете при получении взятки. Как утверждает следствие, деньги Бегун получал с коммерсантов взамен выдачи их фирмам незаконных разрешений на работу и обещаний «содействия» в решении различных попутных вопросов. Возбуждение уголовного дела о получении взятки в отношении бывшего руководителя главного управления МЧС по Томской области Михаила Бегуна стало возможным благодаря информации от его подчиненного. Свою вину Михаил Бегун не признал.





По данным источников, Бегун находился в разработке ФСБ несколько месяцев. Некоторые из них утверждают, что это своеобразный ответ со стороны коммерсантов, чью деятельность приостановили в результате проверок после трагедии в «Зимней вишне».

