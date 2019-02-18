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18 февраля,
2019
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Экс-глава томского управления МЧС Бегун стал фигурантом нового уголовного дела

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Бывший руководителем Главного управления МЧС по региону Михаил Бегун, обвиняемый в получении взяток, стал фигурантом ешще одного уголовного дела. Его обвиняют в превышении полномочий, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

Экс-глава томского управления МЧС Бегун стал фигурантом нового уголовного дела

«Следствие подозревает, что М.Бегун дал указание своим подчиненным выдать одной из местных компаний лицензию на тушение пожаров, зная, что фирма не имеет нужного оборудования и соответствующих кадров», — сказал собеседник агентства.


По данному факту возбудили уголовное дело по ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).


В настоящее время Ленинский районный суд Томска рассматривает по существу ранее возбужденное в отношении М.Бегуна уголовное дело о получении взятки.


Михаила Бегуна задержали 24 июля 2018 года в своем кабинете при получении взятки. Как утверждает следствие, деньги Бегун получал с коммерсантов взамен выдачи их фирмам незаконных разрешений на работу и обещаний «содействия» в решении различных попутных вопросов. Возбуждение уголовного дела о получении взятки в отношении бывшего руководителя главного управления МЧС по Томской области Михаила Бегуна стало возможным благодаря информации от его подчиненного. Свою вину Михаил Бегун не признал.


По данным источников, Бегун находился в разработке ФСБ несколько месяцев. Некоторые из них утверждают, что это своеобразный ответ со стороны коммерсантов, чью деятельность приостановили в результате проверок после трагедии в «Зимней вишне».

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