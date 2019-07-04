Экс-глава томского МЧС Бегун получил семь лет в колонии строгого режима
Суд признал виновным в получении взятки экс-главу регионального МЧС Михаила Бегуна и вынес приговор — 7 лет в колонии строгого режима и штраф в размере 900 тысяч рублей (трехкратном размере суммы взятки). Также Михаила Бегуна лишили звания генерал-майора и возможности занимать руководящие должности в течение трех лет.
«Бегун, являясь должностным лицом, получил взятку в особо крупном размере. <...> В июне 2018 года, находясь, в своем кабинете и имея преступный умысел, Бегун дал указание и.о. начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Томской области Мащицкому найти предпринимателя, готового предоставить 300 тысяч рублей в качестве взятки. При этом в целях придания законности своим действиям мотивировал свое указание необходимостью оплаты услуг адвоката задержанным сотрудникам МЧС России по Кемеровской области», — озвучил приговор судья Денис Мысливцев.
Гособвинение просило для Михаила Бегуна восемь лет колонии строгого режима и штраф в 1,5 миллиона рублей. Сторона защиты настаивала на полной невиновности и просила оправдать подзащитного. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие двоих детей и положительные характеристики экс-главы регионального МЧС. Адвокат Бегуна Любовь Былина намерена обжаловать решение суда.
«Мы пытались доказать, что дело сфабриковано, но суд неоднократно нам отказывал в удовлетворении ходатайств. Мы пытались привлечь специалистов, назначить экспертизу, которая бы объективно подтвердила, что данные доказательства являются недопустимыми. Но нам было отказано, поэтому мы сегодня услышали то, что услышали. Мы по-прежнему настаиваем, что дело в отношении Бегуна сфабриковано, и будем добиваться его оправдания», — прокомментировала ТВ2 адвокат.
Прокурор Наталья Бондаренко сказала, что в целом удовлетворена приговором.
«В целом мы удовлетворены приговором. Суд согласился с позицией государственного обвинения. Что касается срока и меры наказания, суд также принял нашу позицию. Незначительные расхождения в назначенном сроке лишения свободы допустимы и согласуются с требованиями УК РФ. Вопрос обжалования может быть решен только после детального изучения текста приговора, который сегодня не может быть получен», — сказала прокурор.
Отметим, накануне, 2 июля 2019 года, во время судебного заседания экс-глава выступил с последним словом. Он не признал свою вину, подчеркнув, что дело против него сфабриковано.
Если год назад я не понимал, что происходит, то в ходе процесса маски сброшены. Благодаря провокации удалось сфабриковать дело. Доказательств нет. Подбросили папку с деньгами и назвали это следственным экспериментом. Ходатайство вызова эксперта отменено. О состязательности речи вообще не идет. Я оценку давал, на суд оказывается давление. Меня мелкопакостно унижали, угрожали физической расправой, — сказал Михаил Бегун.
Он подчеркнул, что готов держать последнее слово только перед сослуживцами.
«Я хочу принести извинения перед соратниками за то, что стал участником этого спектакля», — резюмировал Бегун.
Михаила Бегуна задержали 24 июля 2018 года и, на основании материалов регионального ФСБ, обвинили в получении взятки в 300 тысяч рублей от руководителя ООО «Сибирский центр исследований, консультаций и экспертиз» Максима Сысоева. Эти деньги, по версии следователей, должны были пойти на оплату услуг адвокатов для коллег из Кемеровского МЧС. За взятку, как утверждают следователи, Михаил Бегун обещал помочь получить лицензию по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Это было поручено врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Анатолию Мащицкому. Свою вину Михаил Бегун не признал, а также в ходе судебного заседания отказался отвечать на вопросы гособвинения и судьи.
Добавим, что в феврале 2018 года в отношении Михаила Бегуна открыто еще одно уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
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