Экс-глава томского МЧС Бегун получил семь лет в колонии строгого режима

Суд признал виновным в получении взятки экс-главу регионального МЧС Михаила Бегуна и вынес приговор — 7 лет в колонии строгого режима и штраф в размере 900 тысяч рублей (трехкратном размере суммы взятки). Также Михаила Бегуна лишили звания генерал-майора и возможности занимать руководящие должности в течение трех лет.





«Бегун, являясь должностным лицом, получил взятку в особо крупном размере. <...> В июне 2018 года, находясь, в своем кабинете и имея преступный умысел, Бегун дал указание и.о. начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Томской области Мащицкому найти предпринимателя, готового предоставить 300 тысяч рублей в качестве взятки. При этом в целях придания законности своим действиям мотивировал свое указание необходимостью оплаты услуг адвоката задержанным сотрудникам МЧС России по Кемеровской области», — озвучил приговор судья Денис Мысливцев.





Гособвинение просило для Михаила Бегуна восемь лет колонии строгого режима и штраф в 1,5 миллиона рублей. Сторона защиты настаивала на полной невиновности и просила оправдать подзащитного. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие двоих детей и положительные характеристики экс-главы регионального МЧС. Адвокат Бегуна Любовь Былина намерена обжаловать решение суда.





«Мы пытались доказать, что дело сфабриковано, но суд неоднократно нам отказывал в удовлетворении ходатайств. Мы пытались привлечь специалистов, назначить экспертизу, которая бы объективно подтвердила, что данные доказательства являются недопустимыми. Но нам было отказано, поэтому мы сегодня услышали то, что услышали. Мы по-прежнему настаиваем, что дело в отношении Бегуна сфабриковано, и будем добиваться его оправдания», — прокомментировала ТВ2 адвокат.





Прокурор Наталья Бондаренко сказала, что в целом удовлетворена приговором.





«В целом мы удовлетворены приговором. Суд согласился с позицией государственного обвинения. Что касается срока и меры наказания, суд также принял нашу позицию. Незначительные расхождения в назначенном сроке лишения свободы допустимы и согласуются с требованиями УК РФ. Вопрос обжалования может быть решен только после детального изучения текста приговора, который сегодня не может быть получен», — сказала прокурор.





Отметим, накануне, 2 июля 2019 года, во время судебного заседания экс-глава выступил с последним словом. Он не признал свою вину, подчеркнув, что дело против него сфабриковано.