Экс-глава регионального МЧС Михаил Бегун: «Мне угрожали физической расправой»

Экс-глава регионального МЧС Михаил Бегун, обвиняемый в получении взятки в крупном размере, выступил с последним словом. Он не признал свою вину, подчеркнув, что дело против него сфабриковано.





«Если год назад я не понимал, что происходит, то в ходе процесса маски сброшены. Благодаря провокации удалось сфабриковать дело. Доказательств нет. Подбросили папку с деньгами и назвали это следственным экспериментом. Ходатайство вызова эксперта отменено. О состязательности речи вообще не идёт. Я оценку давал, на суд оказывается давление. Меня мелкопастно унижали, угрожали физической расправой», — сказал Михаил Бегун.





«Я за спину не прятался, перед трудностями не пасовал. Последнее слово мне держать только перед сослуживцами. Я хочу принести извинения перед соратниками за то, что стал этого участником спектакля», — резюмировал Бегун.