Экс-глава регионального МЧС Михаил Бегун: «Мне угрожали физической расправой»

Экс-глава регионального МЧС Михаил Бегун, обвиняемый в получении взятки в крупном размере, выступил с последним словом. Он не признал свою вину, подчеркнув, что дело против него сфабриковано.
«Если год назад я не понимал, что происходит, то в ходе процесса маски сброшены. Благодаря провокации удалось сфабриковать дело. Доказательств нет. Подбросили папку с деньгами и назвали это следственным экспериментом. Ходатайство вызова эксперта отменено. О состязательности речи вообще не идёт. Я оценку давал, на суд оказывается давление. Меня мелкопастно унижали, угрожали физической расправой», — сказал Михаил Бегун.
«Я за спину не прятался, перед трудностями не пасовал. Последнее слово мне держать только перед сослуживцами. Я хочу принести извинения перед соратниками за то, что стал этого участником спектакля», — резюмировал Бегун.
Михаила Бегуна задержали 24 июля 2018 года и обвинили в получении взятки в 300 тысяч рублей от руководителя ООО «Сибирский центр исследований, консультаций и экспертиз» Максима Сысоева. Эти деньги, по версии следователей, должны были пойти на оплату услуг адвокатов для коллег из Кемеровского МЧС. За взятку, как утверждают следователи, Михаил Бегун обещал помочь получить лицензию по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Это было поручено врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Анатолию Мащицкому. Свою вину Михаил Бегун не признал, а также в ходе судебного заседания отказался отвечать на вопросы гособвинения и судьи.
В ходе прений гособвинение запросило для экс-руководителя Михаила Бегуна восемь лет колонии строгого режима и штраф в 1,5 миллиона рублей. Сторона защиты настаивает на полной невиновности и просит оправдать Бегуна.
Добавим, что в феврале 2018 года в отношении Михаила Бегуна открыто еще одно уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
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