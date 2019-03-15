Экс-директора томского «Рослесинфорг» будут судить за взятку

Областной СК завершил расследование дела о получении бывшим директором «Рослесинфорг» взятки в значительном размере через посредника, сообщает ведомство.





По версии следствия, обвиняемый работал директором томского филиала ФГБУ «Рослесинфорг», которое проводит и участвует в экспертизах по вопросам лесного хозяйства, использования лесов и землеустройства. В 2017 году в ответ на обращение директора коммерческой организации с просьбой о проведении судебной экспертизы обвиняемый потребовал от мужчины передать ему (обвиняемому) взятку в 100 тысяч рублей.





Эта сумма должна была пойти на оплату экспертизы в короткие сроки и на оказание влияния на эксперта, которому обвиняемый дал бы указание не отмечать в заключении допущенные взяткодателем нарушения правил пожарной безопасности при выполнении его организацией работ в Бакчарском участковом лесничестве.