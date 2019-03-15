Экс-директора томского «Рослесинфорг» будут судить за взятку
Областной СК завершил расследование дела о получении бывшим директором «Рослесинфорг» взятки в значительном размере через посредника, сообщает ведомство.
По версии следствия, обвиняемый работал директором томского филиала ФГБУ «Рослесинфорг», которое проводит и участвует в экспертизах по вопросам лесного хозяйства, использования лесов и землеустройства. В 2017 году в ответ на обращение директора коммерческой организации с просьбой о проведении судебной экспертизы обвиняемый потребовал от мужчины передать ему (обвиняемому) взятку в 100 тысяч рублей.
Эта сумма должна была пойти на оплату экспертизы в короткие сроки и на оказание влияния на эксперта, которому обвиняемый дал бы указание не отмечать в заключении допущенные взяткодателем нарушения правил пожарной безопасности при выполнении его организацией работ в Бакчарском участковом лесничестве.
Получив согласие предпринимателя на передачу указанной суммы, обвиняемый поручил своему заместителю получить от взяткодателя оговоренную сумму и передать ему. Из полученных 100 тысяч рублей обвиняемый пятьдесят тысяч отдал своему заместителю, выступившему посредником в получении взятки, — сообщает СК.
Чтобы исполнить договоренность, обвиняемый дал эксперту незаконное указание не отмечать в заключении выявленные во время экспертизы нарушения правил пожарной безопасности в Бакчарском лесничестве. Это экспертное заключение позже было направлено в Арбитражный суд Томской области.
Сейчас экс-директор «Рослесинфорг» находится под домашним арестом. Следствие наложило арест на его имущество на сумму три миллиона рублей. Расследование уголовного дела завершено, все материалы вместе с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд.
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