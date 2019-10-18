Экологический флешмоб с ЮДИ пройдет на площади Ново-Соборная

20 октября в 12:40 на площади Ново-Соборная впервые в Томске мэрия проведет экологический танцевальный флешмоб. Для привлечения внимания к акции на нее пригласили танцевальную группу «Юди».

Фото: со страницы во ВКонтакте ЮДИ

Как рассказал ТВ2 Денис Вишняк, городская администрация попросила выступить танцоров для пропаганды мусорной реформы. Однако сама группа «Юди» на общественных праздниках последние четыре года не выступает. Поэтому один танцевальный номер исполнят ученики школы «Юди». «Что касается экологических проблем нашего времени, то, конечно, они беспокоят всех, — говорит Денис Вишняк. — И пожары в лесах, и раздельный сбор мусора. Я давно уже обещаю Вадиму Холину , что как-нибудь побегу вместе с ним и буду тоже собирать мусор. Вот только с делами немного разберусь».

Поучаствовать в городской экологической акции приглашают детей и взрослых. «Помимо развлечений, гости праздника узнают правила раздельного сбора бытовых отходов и их переработки», — сообщает пресс-служба мэрии.





На флешмобе будет организована выставка парка спецтехники регионального оператора по сбору мусора. «Каждый мусоровоз можно будет рассмотреть максимально подробно и даже забраться внутрь», — обещает мэрия.





Будем надеяться, что машины для перевозки твердых коммунальных отходов будут тщательно помыты перед выставкой на Ново-Соборной.