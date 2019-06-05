«Эко-фабрика Сибирский кедр»: Мы не имеем отношения к ООО «Сибирские конфеты»

По мнению заявителя, коробка грильяжных «Сибирских конфет» имеет внешний вид, сходный с упаковкой конфет «Сибирские Афины». Заявитель представил антимонопольщикам образцы коробок. На упаковке «Сибирских Афин» изображено мифологическое существо — пегас, а на коробке «Сибирских конфет» — грифон, который держит в лапах шишку.

«25 марта 2019 года в антимонопольный орган поступило заявление ООО «ЭКОФУД» с информацией о незаконном использовании ООО «Сибирские конфеты» и ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр» при оформлении коробок для конфет сходных до степени смешения элементов дизайна с дизайном коробки конфет заявителя», — сообщило УФАС.

«Обе коробки выполнены преимущественно в коричневом, светло-коричневом, золотистом, зеленом цветах. В дизайне коробок имеется сходство изобразительных элементов в виде натуралистического исполнения конфет и орешков, кедровых шишек с веточками, рамочек с обрамлением в виде орнамента. Кроме того, сходство выражается в композиционном построении элементов, сходстве цветовой гаммы», — объясняет УФАС.





3 июня ТВ2 разместило новость об этом, к материалу прилагалась фотография одного из видов конфет «Эко-фабрики Сибирский кедр», речь о которых не идет в материале. На это мы получили претензию от «Эко-фабрики Сибирский кедр» с просьбой об опровержении. Речь в материале шла об упаковке продукции ООО «Сибирские конфеты», а не о коробке «Кедровый грильяж» «Эко-фабрики Сибирский кедр», что использовалась в материале.





Как прокомментировали ТВ2 в ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр», их фабрика и ООО «Сибирские конфеты» — два разных предприятия, и в данном случае претензии «Сибирских Афин», о которых сообщил региональный УФАС, направлены к ООО «Сибирские конфеты».