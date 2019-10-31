Ефимова остановили! Предприниматель получил 4 года колонии за вырубку леса в Батурино

Напомним, Михаил Ефимов был членом томского отделения Общероссийского народного фронта. Сначала он боролся с незаконными вырубками в лесах Томской области, а потом понял, что на этом неплохо можно заработать. В конце 2016 года ОНФ получил из полиции информацию о том, что Ефимов вымогал деньги у «черных» лесорубов за обещание никому не рассказывать об их преступной деятельности. После ухода из ОНФ Михаил Ефимов сам решил взять в аренду земли сельскохозяйственного назначения под Батурино и под видом очистки земель от «древесно-кустарниковой растительности» вырубил круглого леса почти на 5 млн рублей. По приглашению батуринцев ТВ2 выезжало на место незаконной рубки леса и встречалось с Михаилом Ефимовым.