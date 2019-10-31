Ефимова остановили! Предприниматель получил 4 года колонии за вырубку леса в Батурино
Томский районный суд признал виновным предпринимателя Михаила Ефимова в незаконной вырубке леса рядом с селом Батурино в 20 километрах от Томска. Бизнесмен приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Напомним, Михаил Ефимов был членом томского отделения Общероссийского народного фронта. Сначала он боролся с незаконными вырубками в лесах Томской области, а потом понял, что на этом неплохо можно заработать. В конце 2016 года ОНФ получил из полиции информацию о том, что Ефимов вымогал деньги у «черных» лесорубов за обещание никому не рассказывать об их преступной деятельности. После ухода из ОНФ Михаил Ефимов сам решил взять в аренду земли сельскохозяйственного назначения под Батурино и под видом очистки земель от «древесно-кустарниковой растительности» вырубил круглого леса почти на 5 млн рублей. По приглашению батуринцев ТВ2 выезжало на место незаконной рубки леса и встречалось с Михаилом Ефимовым.
Предприниматель пытался убедить ТВ2, что освобождает землю от кустарников под теплицы. Весь участок, который он взял тогда в аренду, составлял 176 гектаров, в основном покрытых сосновыми деревьями. «Это не лес, — утверждал на камеру бизнесмен. Понятие леса для земель сельскохозяйственного назначения в принципе не применяется. Это не земли Гослесфонда».
Суду Томского района удалось доказать, что сосны - это не кустарник, и теперь предпринимателю грозит реальный срок и возмещение ущерба на сумму 4,86 миллиона рублей.
Михаил Ефимов с решением суда не согласен и собирается его обжаловать.
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