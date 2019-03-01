Эффективность губернаторов будут оценивать по качеству дорог в регионе

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Такой проект методики оценки эффективности губернаторов внесло Минэкономразвития, сообщают «Ведомости».

При оценке губернаторов будут учитывать исполнение в регионе федерального проекта «Дорожная сеть». Согласно проекту, главы регионов могут получить баллы за ремонт трасс регионального значения – 0,5; за ремонт дорог в агломерациях с численностью населения более 200 тысяч человек – 0,35; еще 0,15 «упадет на счет» губернатора за снижение перегруженности дорог.

Чтобы получить высокие баллы, губернаторы должны выполнить план более чем на 90%, если процент будет ниже 80% - показатели значительно понизятся.

Минэкономразвития и в Минтранс, который тоже принял участие в разработке методики, нововведения пока не прокомментировали.

Отметим, по статистике, в 2017 году в нормативном состоянии были лишь 43,1% региональных дорог. Не было перегрузов в работе дорог в 22 регионах. Томская область входит в список регионов, где дороги, напротив, более всего перегружены. Сюда же относятся Чувашия, Владимирская область, Дагестан, Ингушетия, Ханты-Мансийский автономный округ, Крым.

В феврале Росавтодор утвердил паспорт дорожного проекта Томской области. Регион будет финансироваться в течение шести лет в объеме 23 миллиардов рублей. В 2019 году область получит финансирование в 2,5 миллиарда рублей.

Добавим, в 2018 году Томская область вошла в список регионов-аутсайдеров, которые не успели потратить миллиарды рублей, выделенные в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Это выяснили аудиторы Счетной палаты (СП), направив соответствующие письма в Генпрокуратуру и Минтранс.



Замгубернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный на недавней пресс-конференции отметил, что дороги региона «становятся все лучше и лучше». В подтверждение своих слов он привел данные статистики.