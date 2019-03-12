Эдуарда Галажинского вновь назначили ректором ТГУ

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков подписал приказ о назначении Эдуарда Галажинского ректором Томского государственного университета сроком на пять лет. Новый срок полномочий ректора начался 1 марта.

Предыдущий ректорский срок Эдуарда Галажинского завершился в ноябре 2018 года, далее несколько месяцев Эдуард Владимирович работал в соответствии с приказом Минобрнауки о временном исполнении обязанностей ректора ТГУ. Наблюдательный совет вуза рекомендовал Минобрнауки переназначить Галажинского на очередной ректорский срок, это решение поддержал и губернатор Томской области Сергей Жвачкин.





«Ключевым принципом на следующем этапе должно быть складывание университетской экосистемы. Объединять ресурсы с партнерами, с промышленностью, инновационным бизнесом, властью, другими вузами, чтобы сложить среду информационно-образовательную, которая может конкурировать с другими ведущими мировыми центрами», – прокомментировал Эдуард Галажинский.





Для справки. Эдуард Галажинский родился в 1968 году в Томске, в 1990 году окончил исторический факультет ТГУ. Доктор психологических наук, профессор, действительный член Российской академии образования. С 21 ноября 2013-го – ректор ТГУ. В феврале 2019 года стал вице-президентом Российской академии образования.