Единственный в Северске приют для кошек «Котодом» находится под угрозой закрытия

25 декабря 2018 года у нас закончился срок тендера. Мы закрылись и отчитались, но новый тендер пока не выиграли, — рассказала ТВ2 создательница приюта «Котодом» Ольга Удалова. — Недавно объявили тендер на 800 тысяч рублей, но потом снизили до 390 тысяч. Выходит по 39 тысяч на десять месяцев, на содержание 60 кошек это смешные деньги. В январе я взяла седьмой кредит, чтобы заплатить за аренду здания. Сейчас вновь нужно платить, но еще один кредит мне уже не дадут

Ольга Удалова добавила, что планирует обратиться к администрации Северска и провести флешмоб-пикет в защиту бездомных животных. Разрешение на пикет, запланированный на 23 марта, зоозащитница надеется получить в ближайшее время.





Поддержать приют «Котодом» финансово можно, переведя деньги на карту под номером: 2202 2006 5342 3911. Узнать подробнее о деятельности приюта можно в группе организации «ВКонтакте» и на официальном сайте kotodom.tom.ru.