«Единая Россия» вывела на улицы Асина «Бабушкин патруль»
«Бабушкин патруль» будет следить за соблюдением правил дорожного движения на улицах Асина. Курирует «патруль» член асиновского политсовета «Единой России».
Неравнодушные жительницы Асина взяли под свой контроль безопасность пешеходов, — сообщает сайте томского регионального отделения «ЕдРА». — Автором такой необычной идеи стала председатель Совета старейшин и член партии «Единая Россия» Валентина Шатерина. Курирует «Бабушкин патруль» член местного политсовета партии Надежда Кириллова.
В сообщении также говорится, что цель «патруля» — привлечь внимание к проблеме ДТП с участием пешеходов на переходах и рядом с ними.
Особое внимание асиновские бабушки обратят на неконтролируемые пешеходные переходы, где дорогу часто переходя в неположенном месте, и переходы рядом с учебными заведениями.
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