Еда в рассрочку: россияне стали чаще платить за продукты кредитками

Владельцы кредитных карт стали чаще покупать в рассрочку продукты. Чаще них в рассрочку приобретается только бытовая техника, сообщает РБК.





Так, по оценкам банка Русский стандарт (входит в топ-5 банков по количеству выданных кредитных карт), доля оплаченных картами рассрочки покупок в продуктовых магазинах по итогам первого полугодия 2019-го составила 14% от общего числа товаров, приобретенных в рассрочку.





В исследовании рынка отмечается, что категория «фуд-ретейл» за последнее время поднялась с пятой позиции самых востребованных товаров сразу на вторую (в прошлом году ее доля составляла 9,3%). Чаще продуктов жители России оплачивают кредитками бытовую технику, электронику.





Эксперт РБК, научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов считает, что продукты покупают в рассрочку по двум причинам: либо из-за нехватки денег, либо из-за финансовой выгоды, так как некоторые карты предполагают беспроцентный период рассрочки, повышенный кэшбек или скидки на товар.





Некоторые экономисты не видят проблемы в этой динамике, объясняя ее тем, что опция перевода кредитных карт в рассрочку относительно нова, поэтому держатели просто тестируют функционал в тех категориях, где чаще всего совершают покупки.