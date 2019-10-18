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18 октября,
2019
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Дышите глубже: как в ТГУ прочли роман «12 стульев» за 11 часов

ТВ2
ТВ2
9 минут назад

Накануне с одиннадцати утра до одиннадцати часов вечера в Президентском зале научной библиотеки Томского государственного университета без остановки читали роман «12 стульев» И. Ильфа и Е. Петрова. Изначально организаторы планировали прочесть роман за восемь часов. 

Дышите глубже: как в ТГУ прочли роман «12 стульев» за 11 часов
Фото: Предоставлено организаторами

Это уже пятые Ежегодные non-stop чтения — проект Центра «Открытый университет» ТГУ. 


Присоединиться к чтению романа «12 стульев» в течение дня могли не только студенты, но и все желающие. В прошлом году участники читали повесть братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу. За пять лет марафона томичи читали Александра Пушкина и его роман «Евгений Онегин», Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», повесть томского писателя-фантаста Виктора Колупаева «Фирменный поезд «Фомич». 


В этом году слушатели Открытого университета по итогам голосования в группе Вконтакте сами выбрали роман И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев». Организаторы распечатали роман, получилось 355 отрывков, который смогли прочесть больше 250 голосов. Что говорили участники о non-stop чтениях, смотрите в подборке ТВ2.

«Двенадцать стульев» — роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова, написанный в 1927 году — первая совместная работа соавторов. В основе сюжета — поиски бриллиантов, спрятанных в одном из двенадцати стульев мадам Петуховой, однако история, изложенная в произведении, не ограничена рамками приключенческого жанра: в ней, по мнению исследователей, дан «глобальный образ эпохи».


Центр «Открытый университет» проводит бесплатные лекции, занятия и другие образовательные события и мероприятия для жителей Томска, области и региона.

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