Дышите глубже: как в ТГУ прочли роман «12 стульев» за 11 часов

Накануне с одиннадцати утра до одиннадцати часов вечера в Президентском зале научной библиотеки Томского государственного университета без остановки читали роман «12 стульев» И. Ильфа и Е. Петрова. Изначально организаторы планировали прочесть роман за восемь часов.

Это уже пятые Ежегодные non-stop чтения — проект Центра «Открытый университет» ТГУ.





Присоединиться к чтению романа «12 стульев» в течение дня могли не только студенты, но и все желающие. В прошлом году участники читали повесть братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу. За пять лет марафона томичи читали Александра Пушкина и его роман «Евгений Онегин», Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», повесть томского писателя-фантаста Виктора Колупаева «Фирменный поезд «Фомич».





В этом году слушатели Открытого университета по итогам голосования в группе Вконтакте сами выбрали роман И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев». Организаторы распечатали роман, получилось 355 отрывков, который смогли прочесть больше 250 голосов. Что говорили участники о non-stop чтениях, смотрите в подборке ТВ2.