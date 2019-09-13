Дырка в памятнике архитектуры на Фрунзе, 12

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Томск — историческое поселение федерального значения. Этот статус говорит о том, что в нашем городе есть замечательная архитектура, которая представляет ценность для всей России. Более того, в феврале этого года президент Владимир Путин лично поручил губернатору Сергею Жвачкину «обеспечить государственную охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации города Томска как исторического поселения федерального значения».



Как осуществляется государственная охрана, смотрите сами.



Пенсионерка, в прошлом врач, Лариса Яковлева живет на Фрунзе, 12, в доме, который является памятником архитектуры регионального значения. Она обратилась на ТВ2, чтобы рассказать о том, что у нее рушится потолок. В доме прохудилась крыша, вода течет каждую весну и осень и от этого прогнили балки перекрытия. В один прекрасный момент может обрушиться и сама крыша, но помочь пенсионерке никто не может.



Фото: Виктория Мучник

Пенсионерка купила эту квартиру 3 года назад, надеялась сделать в ней ремонт и жить. Она заменила деревянные окна на пластиковые, провела новую проводку, но через полгода над ее квартирой начала протекать крыша, обрушился потолок в ванной и она вынуждена была прекратить ремонт. Переговоры с управляющей компанией «Жилремсервис» и жалобы в прокуратуру ни к чему не привели, дом продолжает рушиться.

Фото: Виктория Мучник

Главный инженер УК "Жилремсервис" Галина Комарова рассказала ТВ2, что обвал потолка - это результат незаконной перепланировки квартиры. Ранее в ней было печное отопление и на месте, где сейчас расположена ванная комната, стояла печь. Эту печь снесли, дырку от трубы заделали плиткой, а саму трубу на крыше на разобрали. От этого, по версии Галины Комаровой, и начал рушиться потолок. Поскольку квартиры в доме находятся в частной собственности, то для того чтобы сделать ремонт крыши, нужно согласие всех жильцов. Но крыша течет только у Ларисы Яковлевой и, видимо, остальных собственников квартир проблема прохудившейся крыши не очень беспокоит.



Фото: Виктория Мучник

В результате: Дом подлежит государственной охране, о чем свидетельствует табличка на доме. Крыша объекта культурного наследия прохудилась, и в одной из квартир начал рушиться потолок. Управляющая компания "Жилремсервис" крышу чинить не собирается, потому что считает, что виноваты собственники жилья, которые сделали незаконную перепланировку. Новая собственница, пенсионерка Лариса Яковлева, которая ничего не знала о незаконной перепланировке, не в состоянии починить крышу сама. У нее просто на это нет средств. Нетрудно предположить, как сложится судьба этого деревянного дома дальше. Крыша рухнет, дом признают аварийным, жильцов расселят, а на руинах объекта культурного наследия в центре Томска, как на многих других подобных домах, еще долго будет висеть табличка с надписью о государственной охране.