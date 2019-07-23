Дымка над Западной Сибирью сохранится еще 2-3 дня

Западную Сибирь окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространяет задымленность на территорию Республики Хакасия, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края, где действуют природные пожары. По прогнозу синоптиков, улучшение обстановки прогнозируется в ближайшие 2-3 дня, при изменении направления ветра, сообщает МЧС по Новосибирской области.

По расчетам метеорологов, 26-27 июля антициклон сместится восточнее на территорию Красноярского края. Прогнозируется изменение направления ветра на западный и северо-западный, что положительно повлияет на обстановку в регионах Западной Сибири, при этом задымленность сохранится в Красноярском крае и Иркутской области, где продолжается ликвидация природных пожаров. В других регионах Сибирского федерального округа очагов природных пожаров не зарегистрировано.





По официальным данным, на утро 22 июля в Красноярском крае и Иркутской области горело более 900 тыс. га леса. Основная часть пожаров находится в «зоне контроля», где огонь, по версии властей, тушить нецелесообразно.





На территории Томской области действующих пожаров нет, однако дым от лесных пожаров в Красноярском крае дошел до Томска. Некоторые жители города начали жаловаться на повышение давления, головную боль и затруднения при дыхании. Роспотребнадзор и областные власти подчеркивают, что повышения предельной концентрации вредных веществ в воздухе не обнаружено.





В интернете появилась петиция с требованием ввести режим ЧС на всей территории Сибири из-за лесных пожаров. За сутки ее подписали почти тысяча человек.

