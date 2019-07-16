Двух котов выбросили из окна восьмого этажа. Полиция проводит проверку

Из окна на восьмом этаже многоэтажного дома на Иркутском тракте выбросили двух котов, сообщила очевидец произошедшего Юлия Примак. Полиция проводит проверку.

Инцидент произошел 15 июля в доме по Иркутскому тракту, 179/3.





«В 16:30 из окна на восьмом этаже моего подъезда выкинули котов! Я услышала громкий шлепок с улицы и крики детей. Ребята, это вопиющий случай: семья соседей вышвырнула животных прям из окна! В это время их маленькие дети находились в квартире, а соседские детишки у подъезда. То есть это все произошло прям на глазах у детей», — написала в группе «Регион 70» Юлия Примак.





Соседи отнесли котов в ветеринарную клинику, расположенную рядом с домом.





«Спасибо врачам, которые нам помогли! Один котик сразу скончался, второй остался в клинике. Возможно, хотя бы ему удастся помочь. Состояние его критическое», — говорится в посте.





Юлия Примак уточнила, что написала заявление в полицию и опеку. По ее словам, данное заявление не первое, ранее соседи уже жаловались на пьяные драки и дебош, которые происходили в этой квартире.