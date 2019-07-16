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16 июля,
2019
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Двух котов выбросили из окна восьмого этажа. Полиция проводит проверку

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Из окна на восьмом этаже многоэтажного дома на Иркутском тракте выбросили двух котов, сообщила очевидец произошедшего Юлия Примак. Полиция проводит проверку.

Инцидент произошел 15 июля в доме по Иркутскому тракту, 179/3.


«В 16:30 из окна на восьмом этаже моего подъезда выкинули котов! Я услышала громкий шлепок с улицы и крики детей. Ребята, это вопиющий случай: семья соседей вышвырнула животных прям из окна! В это время их маленькие дети находились в квартире, а соседские детишки у подъезда. То есть это все произошло прям на глазах у детей», — написала в группе «Регион 70» Юлия Примак.


Соседи отнесли котов в ветеринарную клинику, расположенную рядом с домом.


«Спасибо врачам, которые нам помогли! Один котик сразу скончался, второй остался в клинике. Возможно, хотя бы ему удастся помочь. Состояние его критическое», — говорится в посте.


Юлия Примак уточнила, что написала заявление в полицию и опеку. По ее словам, данное заявление не первое, ранее соседи уже жаловались на пьяные драки и дебош, которые происходили в этой квартире.

Видео: Юлия Примак

По информации регионального УМВД, по данному сообщению проводится проверка. По результатам проведенных мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством.

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