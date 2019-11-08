Двое томичей попытались ограбить водителя автобуса, угрожая макетом АК74

В поселке Плотниково двое томичей попытались ограбить водителя микроавтобуса, перевозившего пассажиров из Бакчара в Томск. В случае неуплаты денег они грозили прострелить колеса авто из автомата Калашникова.

В сентябре 2019 года обвиняемые, возвращаясь в состоянии алкогольного опьянения в Томск со дня рождения своего бакчарского знакомого и проезжая поселок Плотниково, решили похитить имущество водителя микроавтобуса, перевозившего граждан из Бакчара в областной центр и сделавшего остановку в этом поселке, - говорится на сайте пресс-службы областной прокуратуры. - Подойдя к водителю, обвиняемые потребовали уплаты им денежных средств в размере двух тысяч рублей за предоставление ему права беспрепятственно проехать дальше.

Ехавшая в автобусе девушка отвлекла грабителей, и водитель автобуса успел скрыться. В зеркало заднего вида он заметил, что один из мужчин направил автомат в сторону автобуса. Позже выяснилось, что это был не настоящий автомат, а макет АК74.



В ходе следствия обвиняемые признали вину. По статье «покушение на грабеж» им грозит до четырех лет лишения свободы.