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19 июля,
2019
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Двое рабочих погибли под Томском при очистке сливной ямы

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В поселке Аникино двоих рабочих, занимавшихся очисткой сливной ямы, обнаружили погибшими, сообщили в региональной ПСС.


По словам замначальника областной поисково-спасательной службы Константина Долговых, сегодня, 19 июля, в 12:48 спасатели выехали на вызов в поселок Аникино на улицу Басандайскую. 


По информации ПСС, хозяин частного дома нанял мужчин очистить яму, они приступили к работе, через некоторое время хозяин вышел на улицу и обнаружил рабочих погибшими. Сейчас спасатели откачали воду из ямы и поднимают тела мужчин. На месте работают также полицейские.


Как отметил Константин Долговых, замеры показали низкий уровень кислорода, что по предварительной версии и стало причиной смерти мужчин. 

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