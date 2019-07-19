Двое рабочих погибли под Томском при очистке сливной ямы

В поселке Аникино двоих рабочих, занимавшихся очисткой сливной ямы, обнаружили погибшими, сообщили в региональной ПСС.





По словам замначальника областной поисково-спасательной службы Константина Долговых, сегодня, 19 июля, в 12:48 спасатели выехали на вызов в поселок Аникино на улицу Басандайскую.





По информации ПСС, хозяин частного дома нанял мужчин очистить яму, они приступили к работе, через некоторое время хозяин вышел на улицу и обнаружил рабочих погибшими. Сейчас спасатели откачали воду из ямы и поднимают тела мужчин. На месте работают также полицейские.





Как отметил Константин Долговых, замеры показали низкий уровень кислорода, что по предварительной версии и стало причиной смерти мужчин.