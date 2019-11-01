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01 ноября,
2019
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Двое пострадавших в ДТП на пр. Фрунзе остаются в больнице

ТВ2
ТВ2
47 минут назад

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на Фрунзе. В настоящее время в больницах Томска остаются два человека, сообщает облздрав.

Двое пострадавших в ДТП на пр. Фрунзе остаются в больнице

ДТП произошло на проспекте Фрунзе утром 1 ноября. Иномарка сбила трех пешеходов и врезалась в припаркованный автомобиль, который от удара выкатился на дорогу и врезался в автобус. В результате ДТП погибла женщина и пятеро госпитализированы.


В настоящее время восемнадцатилетний молодой человек и сорокадевятилетняя женщина, доставленные в медучреждение после аварии, после осмотра и оказания медицинской помощи были направлены на амбулаторное лечение. В госпитализации они не нуждались.


Еще один мужчина шестидесяти лет был доставлен в клиники СибГМУ, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.


В Больнице скорой медицинской помощи остаются семнадцатилетний подросток и двадцатишестилетняя женщина. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

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