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24 июля,
2019
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Двое подростков ушли из детского дома в Томской области. Их разыскивают

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Двое подростков ушли из Тогурского детского дома в Томской области и не вернулись. Это произошло три дня назад. Как сообщает паблик «Телевидение Колапашево» во ВКонтакте, Задорожный Александр Эдуардович 08.05.2003 года рождения и Зенцов Сергей Александрович 19.06.2004 года рождения могут находиться в микрорайоне Пески или в селе Тогур Колпашевского района Томской области.
 
Сотрудники региональной полиции просят сообщить о месте нахождения подростков в случае их обнаружения в дежурную часть ОМВД по Колпашевскому району по телефонам: 02 (102) или 8 (38-254) 79-216, а также в Тогурский детский дом по номеру 8 (38-254) 5-46-41.

Двое подростков ушли из детского дома в Томской области. Их разыскивают
Двое подростков ушли из детского дома в Томской области. Их разыскивают
Двое подростков ушли из детского дома в Томской области. Их разыскивают
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