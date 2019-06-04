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04 июня,
2019
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Двое гиревиков из Томска завоевали золото на чемпионате Европы

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Томские спортсмены завоевали золото на чемпионате и первенстве Европы по гиревому спорту. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Двое гиревиков из Томска завоевали золото на чемпионате Европы
Фото: пресс-служба областной администрации

Дмитрий Черкашин победил в дисциплине «классическое двоеборье» и стал чемпионом Европы. Ольга Морозова взяла золото среди юниоров, победив в одной из дисциплин.  


Дмитрий Черкашин также выступил в командной эстафете в составе сборной страны, но здесь российские спортсмены уступили золото сборной Украины. При этом в командном зачете сборная России заняла первое место.


Чемпионат и первенство Европы по гиревому спорту проходили с 30 мая по 3 июня в немецком городе Штолберг. На них соревновались более 200 спортсменов из 21 страны. 

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