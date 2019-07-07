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07 июля,
2019
Новости

Двое человек госпитализированы в ОКБ после пожара в микрорайоне Спичфабрика

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Двухэтажный жилой дом загорелся на улице Иртышской накануне ночью. В настоящий момент хозяева дома госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Информация о возгорании поступила в 01.08. Потушили огонь в 02.39. В результате сгорели второй этаж, гараж, в котором находился автомобиль «Москвич», и пристройка. Также обгорела обрешетка крыши соседнего частного одноэтажного дома и гаража.


«Хозяева дома (мужчина 1953 года рождения и женщина 1954 года рождения) были доставлены в ожоговое отделение ТОКБ», — отмечается в сообщении.


Общая площадь пожара составила 288 кв. м.


В тушении участвовали 25 человек и семь единиц техники.

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