Движение у Белой соборной мечети ограничат из-за прибытия реликвий пророка Мухаммеда

21-22 сентября в Томск прибывают реликвии пророка Мухаммеда. Власти для обеспечения безопасности горожан ограничат в эти дни движение у Белой соборной мечети, сообщает пресс-служба мэрии.
21 сентября в Белую мечеть Томска из Дагестана привезут пять реликвий пророка Мухаммеда, среди которых есть его волос, его чаша, кувшин его дочери, ключ от священной Каабы. Такое событие в исламском мире Сибири произойдет впервые.
Реликвии разместят в шатре во дворе Белой соборной мечети (ул. Московский тракт, 43). Поклониться святыням каждый желающий сможет с 11 часов. Организаторы мероприятия отметили, что доступ к реликвиям будет открыт круглосуточно в течение двух дней. Во дворе мечети все желающие смогут бесплатно угоститься традиционным блюдом — пловом с лепешкой и фиником.
Также в выходные в Томске пройдет международный круглый стол с участием официальных лиц из нескольких стран и концерт мусульманских песен в честь празднования 105-летия Белой соборной мечети.
Для обеспечения безопасности власти города установят арки-металлодетекторы, мобильные туалеты, дополнительные урны. Также принято решение ограничить движение. Проезд будет закрыт с 7 часов 21 сентября до 23 часов 22 сентября по Московскому тракту на участках:
- от пер. Базарного до ул. А. Иванова;
- в пер. Луговом от ул. Эуштинской до Московского тракта;
- в Кузнечном проезде от ул. Эуштинской до Московского тракта;
- также будет ограничено движение на прилегающих улицах.