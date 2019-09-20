Движение у Белой соборной мечети ограничат из-за прибытия реликвий пророка Мухаммеда

21-22 сентября в Томск прибывают реликвии пророка Мухаммеда. Власти для обеспечения безопасности горожан ограничат в эти дни движение у Белой соборной мечети, сообщает пресс-служба мэрии.

21 сентября в Белую мечеть Томска из Дагестана привезут пять реликвий пророка Мухаммеда, среди которых есть его волос, его чаша, кувшин его дочери, ключ от священной Каабы. Такое событие в исламском мире Сибири произойдет впервые.





Реликвии разместят в шатре во дворе Белой соборной мечети (ул. Московский тракт, 43). Поклониться святыням каждый желающий сможет с 11 часов. Организаторы мероприятия отметили, что доступ к реликвиям будет открыт круглосуточно в течение двух дней. Во дворе мечети все желающие смогут бесплатно угоститься традиционным блюдом — пловом с лепешкой и фиником.





Также в выходные в Томске пройдет международный круглый стол с участием официальных лиц из нескольких стран и концерт мусульманских песен в честь празднования 105-летия Белой соборной мечети.