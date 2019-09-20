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20 сентября,
2019
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Движение у Белой соборной мечети ограничат из-за прибытия реликвий пророка Мухаммеда

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

21-22 сентября в Томск прибывают реликвии пророка Мухаммеда. Власти для обеспечения безопасности горожан ограничат в эти дни движение у Белой соборной мечети, сообщает пресс-служба мэрии.

21 сентября в Белую мечеть Томска из Дагестана привезут пять реликвий пророка Мухаммеда, среди которых есть его волос, его чаша, кувшин его дочери, ключ от священной Каабы. Такое событие в исламском мире Сибири произойдет впервые.


Реликвии разместят в шатре во дворе Белой соборной мечети (ул. Московский тракт, 43). Поклониться святыням каждый желающий сможет с 11 часов. Организаторы мероприятия отметили, что доступ к реликвиям будет открыт круглосуточно в течение двух дней. Во дворе мечети все желающие смогут бесплатно угоститься традиционным блюдом — пловом с лепешкой и фиником.


Также в выходные в Томске пройдет международный круглый стол с участием официальных лиц из нескольких стран и концерт мусульманских песен в честь празднования 105-летия Белой соборной мечети.

Движение у Белой соборной мечети ограничат из-за прибытия реликвий пророка Мухаммеда

Для обеспечения безопасности власти города установят арки-металлодетекторы, мобильные туалеты, дополнительные урны. Также принято решение ограничить движение. Проезд будет закрыт с 7 часов 21 сентября до 23 часов 22 сентября по Московскому тракту на участках:

  • от пер. Базарного до ул. А. Иванова;
  • в пер. Луговом от ул. Эуштинской до Московского тракта;
  • в Кузнечном проезде от ул. Эуштинской до Московского тракта;
  • также будет ограничено движение на прилегающих улицах. 
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