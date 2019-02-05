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05 февраля,
2019
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Движение транспорта ограничили на Коммунальном мосту

ТВ2
ТВ2
1 час назад

На Коммунальном мосту из-за деформации шва на одной полосе ограничили движение. В ближайшее время на мосту установят предупреждающие световые знаки, рассказал мэр Томска Иван Кляйн на собрании Думы.

Движение транспорта ограничили на Коммунальном мосту

В 2017 году на Коммунальном мосту в Томске был поврежден деформационный шов. ТЭМЗ изготовил временную конструкцию для установки над поврежденным швом, и в середине лета верхний скользящий лист на мосту заменили. По прогнозам, капитальный ремонт моста через реку начнется не раньше 2019 года.


«Наши специалисты исследовали состояние Коммунального моста. Опасения прошлого года, когда все кричали о срочном ремонте, не подтвердились. После прошлогоднего ремонта мост выглядит достойно, и надо поддерживать его в текущем состоянии. Но, безусловно, в плановом порядке капитальный ремонт нужен, так как это ворота города и развитие левобережья Томска продолжается», — говорил ранее мэр Томска Иван Кляйн.


Последняя реконструкция моста проходила в 2008 году. В настоящее время администрация Томска объявила конкурс на выполнение проекта реконструкции моста. Начальная (максимальная) цена контракта — 63,5 млн рублей. Подрядчик должен будет изготовить документацию не позднее декабря 2020 года.

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