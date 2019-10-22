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22 октября,
2019
Новости

Движение транспорта на спуске к Коммунальному мосту ограничат на пять дней

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томичей предупреждают о частичном ограничении движения по улице Нахимова, сообщает пресс-служба мэрии.


Так движение по одной полосе на улице Нахимова на спуске к Коммунальному мосту ограничат с 09:00 22 октября до 24:00 26 октября.


В этот период на этом участке будет проводиться демонтаж эмблемы города Томска. На указанном участке улично-дорожной сети установлены временные дорожные знаки.


Дорожные службы Томска и УГИБДД Томской области рекомендуют автомобилистам проявлять осторожность при движении на данном участке.

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