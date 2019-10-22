Движение транспорта на спуске к Коммунальному мосту ограничат на пять дней

Томичей предупреждают о частичном ограничении движения по улице Нахимова, сообщает пресс-служба мэрии.





Так движение по одной полосе на улице Нахимова на спуске к Коммунальному мосту ограничат с 09:00 22 октября до 24:00 26 октября.





В этот период на этом участке будет проводиться демонтаж эмблемы города Томска. На указанном участке улично-дорожной сети установлены временные дорожные знаки.







Дорожные службы Томска и УГИБДД Томской области рекомендуют автомобилистам проявлять осторожность при движении на данном участке.