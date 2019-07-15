Новости
Движение по Розе Люксембург ограничено до пятницы
1 час назад
Движение автомобилей будет затруднено до 24 часов 18 июля по ул. Р. Люксембург на участке от ул. Дальне-Ключевская до пер. Тихий, сообщает пресс-служба мэрии.
Здесь бригады АО «ТомскРТС» проводят аварийно-восстановительные работы по возобновлению подачи горячей воды на тепломагистрали № 9. На месте работ установлены соответствующие дорожные знаки.
Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?