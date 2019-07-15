Добрые новости
15 июля,
2019
Новости

Движение по Розе Люксембург ограничено до пятницы

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Движение автомобилей будет затруднено до 24 часов 18 июля по ул. Р. Люксембург на участке от ул. Дальне-Ключевская до пер. Тихий, сообщает пресс-служба мэрии.

Здесь бригады АО «ТомскРТС» проводят аварийно-восстановительные работы по возобновлению подачи горячей воды на тепломагистрали № 9. На месте работ установлены соответствующие дорожные знаки. 

Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути. 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.