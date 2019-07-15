Движение по Розе Люксембург ограничено до пятницы

Движение автомобилей будет затруднено до 24 часов 18 июля по ул. Р. Люксембург на участке от ул. Дальне-Ключевская до пер. Тихий, сообщает пресс-служба мэрии.



Здесь бригады АО «ТомскРТС» проводят аварийно-восстановительные работы по возобновлению подачи горячей воды на тепломагистрали № 9. На месте работ установлены соответствующие дорожные знаки.



Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.

