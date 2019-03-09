Движение по понтонному мосту через реку Яя закроют в апреле

Движение по понтонному мосту через реку Яя с апреля будет временно ограничено, сообщают в администрации Томской области. Мост разберут из-за надвигающихся паводков. Ограничение на проезд будет действовать еще на 128 участках региональных и межмуниципальных трасс с 1 апреля по 15 мая.





«Будет закрыто движение по понтонному мосту через Яю для подготовки конструкции к ледоходу. Два существующих понтона очистят ото льда и демонтируют на время прохождения паводковых вод. Движение автотранспорта на этот период будет обеспечивать железобетонный мост, транспортная нагрузка на котором составляет не более 15 тонн», — передает пресс-служба региональной администрации.





Понтонную конструкцию соберут заново. Объявлены электронные аукционы на поставку еще двух понтонов. Для функционирования хозяйственных объектов в Зырянском и Тегульдетском районах формируется запас продовольствия, а лесозаготовители меняют графики вывоза основной массы леса до 1 апреля.