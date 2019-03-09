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09 марта,
2019
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Движение по понтонному мосту через реку Яя закроют в апреле

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Движение по понтонному мосту через реку Яя с апреля будет временно ограничено, сообщают в администрации Томской области. Мост разберут из-за надвигающихся паводков. Ограничение на проезд будет действовать еще на 128 участках региональных и межмуниципальных трасс с 1 апреля по 15 мая. 


«Будет закрыто движение по понтонному мосту через Яю для подготовки конструкции к ледоходу. Два существующих понтона очистят ото льда и демонтируют на время прохождения паводковых вод. Движение автотранспорта на этот период будет обеспечивать железобетонный мост, транспортная нагрузка на котором составляет не более 15 тонн», — передает пресс-служба региональной администрации. 


Понтонную конструкцию соберут заново. Объявлены электронные аукционы на поставку еще двух понтонов. Для функционирования хозяйственных объектов в Зырянском и Тегульдетском районах формируется запас продовольствия, а лесозаготовители меняют графики вывоза основной массы леса до 1 апреля.

Движение по понтонному мосту через реку Яя закроют в апреле

Напомним, что монтажные работы по установке наплавного моста на реке Яя завершились в октябре 2018 года. На строительство временного понтонного моста ушло 20 миллионов рублей, еще 12 миллионов — на отсыпку территории. Строительство постоянного моста власти области оценивали больше, чем в миллиард рублей.


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