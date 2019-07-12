Движение по Новосибирской ограничат в Томске почти на сутки

Специалисты «ТомскРТС» заменят тепловые сети под проезжей частью улицы Новосибирской. Из-за этого движение по улице будет ограничено с вечера пятницы до утра воскресенья, сообщили в компании.





«При проведении гидравлических испытаний на участке квартальной тепловой сети, проходящей под проезжей частью улицы Новосибирской, был выявлен дефект трубопровода. Поэтому принято решение заменить переход теплосети под дорогой», — цитирует пресс-служба компании технического директора СП «Тепловые сети» Бориса Горяйнова.





Земляные работы начнутся в пятницу после 22:00. На время ремонта до утра воскресенья, 14 июля, движение транспорта по Новосибирской будет полностью перекрыто. В ходе ремонта специалисты заменят 30 метров изношенного трубопровода.





По данным «ТомскРТС», с начала ремонтной кампании на тепловых сетях специалисты вывели в ремонт 446 километров сетей города. Это 70 % от их общей протяженности, на 200 километрах работы уже завершены. За время проведения гидравлических испытаний на теплотрассах устранено около тысячи дефектов, что почти на 25 % больше, чем за аналогичный период в 2018 году.