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18 сентября,
2019
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Новости

Движение по новому участку Богашевского тракта откроют в выходные

ТВ2
ТВ2
33 минуты назад

В выходные откроется для движения новая четырехполосная эстакада на Богашевском тракте, сообщает пресс-служба обладминистрации. 

Движение по новому участку Богашевского тракта откроют в выходные
Движение по новому участку Богашевского тракта откроют в выходные
Движение по новому участку Богашевского тракта откроют в выходные

В настоящее время основание для верхнего слоя на путепроводе полностью подготовлено. До конца недели планируется завершить укладку асфальтобетона. Также дорожные строители продолжают бурение скважин и устройство буронабивных свай для тоннельного прохода под железнодорожными путями.  Параллельно монтируются опоры линий электроосвещения и осветительных приборов. Заканчиваются работы по устройству ливневой канализации.


«Мы идем с опережением более трех недель. Планируем объект сдать досрочно, чтобы минимизировать дискомфорт для населения», — рассказал заместитель директора областного ДРСУ (подрядной организации) Владимир Веник.


При этом в сообщении подчеркивается, что для продолжения работ на третьем и четвертом съездах необходимо будет перенаправить потоки автомобилей.


Транспортную развязку с тоннельным пересечением железной дороги на 76-м километре начали строить в 2017 году. Общая стоимость проекта — 1,8 млрд рублей.


Первые 200 млн из федбюджета поступили в регион в 2017 году. Компания «Консалтингстройинвест» организовала кольцевое движение с выходом на улицу Континентальную, расширила дорогу до четырех полос от Южного кладбища до будущего кольца.

В 2018 году власти профинансировали устройство эстакады будущей двухуровневой развязки. В рамках второго этапа строительства на работы потратили 260 млн рублей.


В 2019 году подрядчик — областное дорожное ремонтно-строительное управление (ДРСУ) — должен до конца года с правой стороны от Богашевского тракта по направлению в аэропорт «Богашево» оборудовать шесть полос для транспорта протяженностью 1,3 километра. Работы должны завершиться к 25 декабря 2019 года. Стоимость контракта — 596,4 миллиона рублей.

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