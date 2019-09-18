Движение по новому участку Богашевского тракта откроют в выходные

В выходные откроется для движения новая четырехполосная эстакада на Богашевском тракте, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В настоящее время основание для верхнего слоя на путепроводе полностью подготовлено. До конца недели планируется завершить укладку асфальтобетона. Также дорожные строители продолжают бурение скважин и устройство буронабивных свай для тоннельного прохода под железнодорожными путями. Параллельно монтируются опоры линий электроосвещения и осветительных приборов. Заканчиваются работы по устройству ливневой канализации.





«Мы идем с опережением более трех недель. Планируем объект сдать досрочно, чтобы минимизировать дискомфорт для населения», — рассказал заместитель директора областного ДРСУ (подрядной организации) Владимир Веник.





При этом в сообщении подчеркивается, что для продолжения работ на третьем и четвертом съездах необходимо будет перенаправить потоки автомобилей.





Транспортную развязку с тоннельным пересечением железной дороги на 76-м километре начали строить в 2017 году. Общая стоимость проекта — 1,8 млрд рублей.







Первые 200 млн из федбюджета поступили в регион в 2017 году. Компания «Консалтингстройинвест» организовала кольцевое движение с выходом на улицу Континентальную, расширила дорогу до четырех полос от Южного кладбища до будущего кольца.



В 2018 году власти профинансировали устройство эстакады будущей двухуровневой развязки. В рамках второго этапа строительства на работы потратили 260 млн рублей.







В 2019 году подрядчик — областное дорожное ремонтно-строительное управление (ДРСУ) — должен до конца года с правой стороны от Богашевского тракта по направлению в аэропорт «Богашево» оборудовать шесть полос для транспорта протяженностью 1,3 километра. Работы должны завершиться к 25 декабря 2019 года. Стоимость контракта — 596,4 миллиона рублей.

