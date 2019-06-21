Движение по Иркутскому тракту ограничат в выходные

С 22 часов 21 июня до 6 часов 23 июня движение автомобилей будет приостановлено по Иркутскому тракту от ул. 1-я Рабочая до ул. Суворова. Объезд будет осуществляться на ул. 1-я Рабочая, Новосибирская и Суворова.

Бригады АО «Томск РТС» проведут работу по восстановлению горячего водоснабжения на тепломагистрали № 7а. В ходе ремонта участка тепловой сети под проезжей частью специалисты заменят 70 м изношенного трубопровода.





«При проведении гидравлических испытаний на тепломагистрали 7А были выявлены многочисленные дефекты трубопровода, в связи с чем срок проведения работ на этом участке был продлен на несколько дней. Тепломагистраль 7А пересекает проезжую часть Иркутского тракта, на которой планируется обновить асфальтовое покрытие в текущем ремонтном сезоне. В связи с этим принято решение заблаговременно заменить переход тепловой сети под автодорогой», — сообщил заместитель гендиректора, главный инженер АО «ТомскРТС» Владимир Бондарюк.



Земляные работы для последующей замены тепловой сети под проезжей частью Иркутского тракта начнутся в пятницу после 22.00. На время ремонта до утра воскресенья, 23 июня, будет полностью перекрыто движение транспорта по Иркутскому тракту на участке от улицы Рабочая до улицы Суворова.



«В ходе ремонта участка тепловой сети под проезжей частью специалисты заменят 70 метров изношенного трубопровода. Компания приносит извинения за доставленные неудобства и просит автолюбителей заранее выбирать объездные пути», — уточнил технический директор СП «Тепловые сети» АО «ТомскРТС» Борис Горяйнов.



Движение общественного транспорта будет организовано следующим образом: